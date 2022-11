Nel corso di una recente intervista nel videocast di Lex Fridman, il game director Todd Howard ha rivelato che la versione Xbox Series S/X di Starfield ha sempre avuto la priorità in fase di sviluppo (sviluppo verso cui i fan stanno letteralmente sgomitando), indifferentemente dall’acquisizione di Microsoft. Nel raccontare questa specifica dinamica produttiva il director ha inoltre sottolineato il buon rapporto fra la compagnia e Bethesda stessa, rintracciando le origini di questa collaborazione fruttuosa nella versione Xbox di The Elder Scrolls III: Morrowind. Le sue parole non devono, quindi, sorprendere in alcun modo.

“Quando la tua azienda attraversa un momento di cambio del genere, non importa quale sia, anche se coinvolge qualcuno con cui hai lavorato da molto tempo, non sai mai cosa aspettarti. Ho lavorato con Microsoft da quando abbiamo iniziato a sviluppare Morrowind su console. Sono venuti da noi e ci hanno detto che avremmo dovuto realizzare questo gioco per Xbox, trovandomi ad avere un’ottima esperienza con loro quando stavano realizzando il tutto con Oblivion. Il punto è che sentivamo di avere un ottimo rapporto loro, avendo compreso la cultura che li caratterizza”, ha detto Howard ricordando, appunto, i precedenti e attuali rapporti lavorativi con la compagnia, e le collaborazioni insieme.

Nel raccontare i cambiamenti in fase di acquisizione per Starfield si è limitato a riportare che questa non ha inficiato minimamente sul modus operandi di Bethesda, dato che come azienda ha sempre dato la priorità, coi suoi progetti, a una specifica console. Inoltre i mezzi degli uffici Xbox sono ben accetti: “Per noi l’esclusività di Starfield non è un qualcosa di nuovo. Anche se abbiamo realizzato dei giochi per PlayStation, e penso che PS5 sia una macchina pazzesca, siamo tradizionalmente sviluppatori PC e con la transizione a Xbox questa è diventata la nostra piattaforma principale. Come Morrowind, che sostanzialmente è un’esclusiva per Xbox, anche Oblivion è stata un’esclusiva per Xbox per un lungo periodo di tempo, accompagnata dai DLC di Skyrim”.

In conclusione il director ha ricordato che hanno “realizzato tanti giochi iniziando lo sviluppo come se fossero tutti per Xbox. Quindi iniziare lo sviluppo e dire che siamo concentrati su Xbox non è in alcun modo anormale per noi”.