Starfield: oltre 100 miglioramenti nel prossimo update

Bethesda ha annunciato il prossimo grande aggiornamento per Starfield, definendolo il "più grande mai realizzato finora", con oltre 100 miglioramenti e correzioni. La beta di questo aggiornamento è prevista per il 17 gennaio 2024 (attraverso Steam Beta), con il rilascio per tutti i giocatori due settimane dopo.

L'anno 2024 sarà caratterizzato da aggiornamenti costanti per Starfield, con un piano di rilascio di un grande update ogni 6 settimane, almeno secondo quanto annunciato dal team di sviluppo.

Si dice che ci siano ancora centinaia di sviluppatori al lavoro sul gioco, impegnati a lavorare alle espansioni della storia e alle costanti migliorie da integrare, ascoltando i continui feedback della community.

L'aggiornamento includerà numerose correzioni per risolvere bug che potevano bloccare la progressione in alcune quest. Ad esempio, verranno affrontati problemi come l'impossibilità di attraccare la Legacy, difficoltà nel trasferire alcuni dati e i templi che non comparivano in Into the Unknown.

Oltre alle correzioni dei bug, ci saranno miglioramenti significativi alla stabilità del gioco e una grande quantità di rielaborazioni grafiche. Le ombre dei pianeti verranno corrette e saranno introdotte nuove opzioni di gioco, come il supporto per altri formati widescreen.

Sono previsti, inoltre, miglioramenti generali alla grafica, comprese texture, illuminazione e un comparto rivisto delle ombre, le quali avranno, in seguito all'aggiornamento, un impatto maggiore su ambientazioni e personaggi.

L'aggiornamento affronterà anche le critiche degli utenti riguardo alla geometria dei pianeti e alle ombre proiettate da essi, promettendo importanti correzioni sotto questo aspetto.

Saranno apportate, infine, anche modifiche agli oggetti che erano inaccessibili in determinati scenari. Le note complete dell'aggiornamento saranno pubblicate la prossima settimana, in concomitanza con il rilascio della beta su Steam ma già da questa breve anteprima si prevede un miglioramento generale di Starfield sotto molteplici aspetti.

Non resta che sperare che questo continuo supporto da parte di Bethesda riesca a convincere anche i più scettici in merito alla qualità dell'ultima produzione dei cretori di The Elder Scrolls.