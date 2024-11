Starfield si aggiorna e migliora tantissimi problemi

Bethesda ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per Starfield (gioco acquistabile su Amazon), scaricabile da Steam, che include varie correzioni di bug e miglioramenti. L'update 1.14.74 apporta miglioramenti alla funzionalità della barra di invisibilità quando ci si trova vicino a gruppi di NPC e introduce alcuni miglioramenti generali alle prestazioni e alla stabilità del gioco.

Tra le principali novità, l'aggiornamento risolve un problema con l'abilità Leadership che poteva impedire ai compagni di parlare. Inoltre, corregge un bug che in alcuni casi poteva posizionare il giocatore in una location indesiderata dopo aver caricato un salvataggio che faceva affidamento su contenuti mancanti.

L'update include anche correzioni per numerose quest del gioco. In totale, vengono risolti circa 25 problemi diversi. Sebbene non si tratti di un aggiornamento di grandi dimensioni, rappresenta comunque un passo avanti nel miglioramento dell'esperienza di gioco.

Ecco un riepilogo delle modifiche più rilevanti introdotte con la patch 1.14.74:

Migliorata la funzionalità della barra di invisibilità quando ci si trova vicino a gruppi di NPC

Risolto un problema con l'abilità Leadership che impediva ai compagni di parlare

Corretto un bug relativo al caricamento di salvataggi con contenuti mancanti

Miglioramenti generali a prestazioni e stabilità

L'opzione per il frame rate sbloccato è di nuovo disponibile su Xbox Series X

Risolti vari problemi relativi a diverse quest del gioco

Per installare l'aggiornamento è necessario aderire al ramo beta su Steam. Una volta fatto, il client scaricherà automaticamente la nuova versione del gioco.

Secondo quanto riportato, l'update dovrebbe essere compatibile con tutte le mod attualmente disponibili per Starfield. Tra le mod più popolari e interessanti segnalate ci sono:

Mod che aggiunge nuove quest durante l'esplorazione

Mod per una fisica più realistica dei corpi

Overhaul dell'intelligenza artificiale dei nemici

Mod per ridurre l'utilizzo di spazio su disco

Mod per occhi più realistici dei personaggi

Mod per giocare nei panni di Master Chief di Halo

Espansione DLC-sized per creare colonie con mech giganti

Mod per interni delle città senza caricamenti

Correzione degli stuttering durante la corsa

Mod per migliorare le prestazioni ottimizzando gli script

Sistema finanziario avanzato

Miglioramenti all'interfaccia utente e agli effetti particellari

Mod per viaggiare tra i pianeti in tempo reale

50 nuovi incontri spaziali

Espansione della flotta

Sistema meteo dinamico

Miglioramento del comportamento degli NPC

Ovviamente il gioco presenta ancora delle criticità che andranno risolte con ulteriori aggiornamenti, ma da questo punto di vista Bethesda sta lavorando abbastanza bene.