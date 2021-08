Starfield, trovati video “nascosti”: svelate alcune location di gioco

Dei fan avrebbero scoperto in queste ore tre video “non in elenco” di Starfield su YouTube, pubblicati da Bethesda qualche settimana fa ma mai diffusi prima. Tali brevi spezzoni video mostrerebbero key art di alcune location di gioco, con una voce narrante che introduce il nome e una breve descrizione dei luoghi.

#Starfield – Insight into some of its locations: The "pleasure city" of Neon, the United Colonies capital city of New Atlantis, and capital of the Freestar Collective, Akila. Neon: https://t.co/Q7LFMTm8gO New Atlantis: https://t.co/aSQMqTLN0A Akila: https://t.co/sAQV8Q2xZO pic.twitter.com/fAXPFFqEdm — Shinobi602 (@shinobi602) August 26, 2021

Dopo il trailer dell’E3 2021, abbiamo nuovi teaser. Nello specifico, i video sono tre, ognuno dedicato a un differente luogo dell’RPG spaziale di Bethesda: New Atlantis, Neon e Akila. Bethesda ha confermato a IGN che questi video, sebbene non disponibili pubblicamente, erano stati diffusi ai soli membri di Constellation, un “fan club” della community di Starfield che si è creato con la sottoscrizione via mail al sito ufficiale del gioco. Ogni video ha la durata di circa 50 secondi, tempo in cui riescono a dare una descrizione sommaria ma accattivante delle tre location della nuova opera di Bethesda.

New Atlantis è una metropoli di Starfield, capitale delle United Colonies (UC), fazione di gioco più potente, sviluppata sia sul fronte militare che su quello politico. Nel video ci viene mostrata la zona dello spazioporto, e in generale la città è un melting pot di etnie, razze e credi. Proseguendo con i video, Bethesda descrive Neon come una città del piacere. Inizialmente la Xenofresh Corporation aveva costruito una grande piattaforma adibita alla pesca su un mondo acquatico per puri scopi alimentari. Per caso però è stato scoperto un pesce dalle proprietà psicotrope dal quale è stata sintetizzata una nuova sostanza stupefacente chiamata Aurora, legale esclusivamente su Neon che, nel frattempo, è diventato praticamente una Las Vegas spaziale.

Infine, Akila è la capitale del Freestar Collective, una confederazione di tre differenti sistemi stellari. Le persone che abitano Akila credono nell’individualità delle persone e nella libertà personale, ma tale senso di vita è minacciato da ciò che c’è all’esterno delle mura della città: gli Ashta, predatori alieni descritti come creature a metà tra i lupi e i velociraptor. Se siete galvanizzati da questi piccoli dettagli riportati da Bethesda, vi ricordiamo che Starfield sarà un’esclusiva Xbox al lancio, previsto per il 2022.