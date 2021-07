State of Play: Sony conferma che ci saranno tre grandi assenti

Dopo un inaspettato annuncio del nuovo modello Nintendo Switch OLED, anche Sony è voluta gettarsi nella mischia annunciato l’arrivo di un nuovo evento digitale dedicato a PlayStation 5 e PlayStation 4. Parliamo di un nuovo State of Play che è atteso per questo giovedì 8 luglio, con la compagnia giapponese che ha già tenuto a farci sapere alcuni dei protagonisti dello show, ma non solo. Nel comunicato ufficiale è stato anche detto espressamente che ci saranno degli assenti.

Non parliamo di assenti da poco, ma come ci tiene a far sapere Sony, gli appassionati dovranno contenere le proprie aspettative, soprattutto se speravano di sapere qualcosa di più su tre argomenti molto caldi in casa PlayStation. Il primo grande assente durante il prossimo State of Play sarà il nuovo visore per realtà virtuale PlayStation VR. Ancora nessun dettaglio aggiuntivo in arrivo, ma d’altronde Sony aveva già sottolineato più volte come le informazioni sul prossimo casco VR per PS5 arriveranno più avanti.

Niente spazio nemmeno per Horizon Forbidden West, con il sequel targato Guerrilla Games che si era ritagliato un cospicuo minutaggio non troppe settimane fa in uno State of Play quasi totalmente dedicato al prodotto in arrivo prossimamente. Il grande assente che fa più male è però il sequel di God of War, che, stando a quanto viene affermato da Sony non sarà presente questo giovedì.

God of War_20180423210941

Soprattutto questa assenza sta facendo dispiacere gli appassionati, i quali fremono per vedere qualcosa di più del tanto atteso seguito della avventure di Kratos e Atreus. Il post di Sony, però, si chiude con un velo di speranza, dato che la compagnia invita gli appassionati a seguire i prossimi aggiornamenti in arrivo durante l’estate, perchè saranno in arrivo altre novità.