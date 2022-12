Non è passato ancora un anno intero da quando Valve ha immesso sul mercato Steam Deck, ed ecco che la compagnia statunitense ha già in serbo per noi una serie di novità relative al secondo modello. L’hardware portatile di Valve si è distinto per tutta una serie di qualità in questi suoi primi mesi di vita, ma nonostante sia passato così poco tempo in Valve non hanno intenzione di perdere tempo, per questo i lavori su un secondo modello sono già iniziati e, a quanto pare, a buon punto.

Le dichiarazioni riguardo alla prossima Steam Deck 2 arrivano direttamente da Valve, con la compagnia che ha risposto a una serie di domande durante un’intervista rilasciata alla redazione di The Verge. In primis la compagnia statunitense ha voluto sottolineare che i piani per un nuovo modello dell’hardware portatile vertono tutti sul migliorare quanto fatto con il primo modello. Tra le questioni da ritoccare, dice Valve, ci sono sicuramente lo schermo e la durata della batteria.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, invece, non dovremmo aspettarci una Steam Deck 2 molto più potente e prestante del primo modello. Su questo punto Valve ha dichiarato che, per il momento, non sono necessarie migliorie estreme per quanto riguarda il comparto prestazionale dell’hardware. Ci sarà sicuramente un aggiornamento tecnico, ma nulla da rendere il nuovo modello un mostro di potenza in confronto alla prima versione.

L’intervista ha anche portato Valve su altri lidi, con la compagnia che ha dichiarato di voler implementare le funzioni touch, grazie alle quali potranno essere sviluppati alcuni titoli esclusivi per Steam Deck in futuro. Infine, viene citata la volontà da parte della società di voler dare vita a un Steam Controller 2.

