Steam Deck arriva in vendita da Gamestop US, presto anche in Europa?

Alcuni consumatori hanno cominciato a trovare delle zone "fisiche" di Steam Deck nei GameStop negli Stati Uniti, segno che forse Valve voglia cominciare a esporsi al retail non solo per quanto concerne l'Asia.

Finora, infatti, la console (o PC mobile) dell'azienda proprietaria di Steam ha piazzato quasi tutte le sue console unicamente tramite ordinazione sul noto client, senza passare da nessun negozio fisico. È evidente che, dopo il successo della piattaforma, ci sia l'interessamento nell'espandersi anche con altri mezzi.

La particolarità è che, a quanto sembra, Steam non venderebbe solo la piattaforma, ma anche card che permetterebbero di riscattare il singolo gioco sulla macchina. Quindi, non delle gift card con soldi virtuali, ma veri e propri giochi con codice inseribile all'interno del client. Nella foto ci sono degli esempi e possiamo notare giochi come God of War, Marvel's Spider-Man e Horizon Zero Dawn.

Non è chiaro se arriverà anche in Europa la possibilità di acquistare Steam Deck nei negozi, ma in caso accada saremo i primi farvelo sapere.