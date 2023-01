Immaginate di vivere in Nuova Zelanda, Australia, Brasile o Messico e volete a tutti i costi Steam Deck. Normalmente dovreste aprire il sito ufficiale del client di Valve e ordinare l’handled, ma in quei paesi non è possibile farlo. In alcuni mercati, infatti, l’hardware di Valve non è mai stato distribuito ufficialmente e dunque la soluzione è ricorrere a venditori di terze parti, che hanno la possibilità di acquistare la “console” per poi rivenderla online. Una soluzione che però non è gradita alla società produttrice dell’hardware e che dimostra quanto sia ancora difficile, anche in tempi come questi, riuscire a soddisfare una domanda a livello globale.

Ci sono degli ottimi motivi per cui Valve non vuole che gli utenti acquistino Steam Deck da altre parti se non tramite i rivenditori ufficiali. E uno di questi riguarda la garanzia dell’hardware e le condizioni dello stesso. Peccato però che per poter ottenere l’handled creato dalla società di Gabe Newell moltissimi giocatori non hanno altra scelta che rivolgersi proprio a retailer e venditori non ufficiali. E la polemica ha preso subito piede, quando la stessa Valve ha avvisato i giocatori di stare molto attenti quando si acquista l’handled da altri venditori.

“Ho acquistato Steam Deck da un reseller perché Steam non lo vende nel mio paese di residenza. VOI avete creato il problema e ora ci avvisate di stare attenti?”, le parole di un utente decisamente arrabbiato in merito alla strategia di distribuzione di Valve. Difficilmente però la società è responsabile di tutto ciò: con molta probabilità ci sono ostacoli che impediscono la corretta vendita. Ostacoli che non possono essere superati, almeno al momento.

Got mine from a reseller because Steam didn't sell it in my country of residence.

Only a slight mark up and they provided all the original purchase paperwork on case of any issues.

YOU are creating the very problem you're warning against. Why is it so difficult to sell globally? — Ashraa (@Aashraa1) January 11, 2023

Steam Deck ha debuttato a febbraio 2022 e fortunatamente in Italia è possibile acquistare l’handled senza code e in via ufficiale. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

