Steam: ecco le follie di metà settimana! In saldo un titolo spaziale e i giochi Sony

Sono ormai anni che Steam ci ha abituati a una serie di sconti molto bassi su parecchi giochi nel proprio catalogo. Ogni settimana, infatti, i giocatori hanno sempre la possibilità di aggiungere alle proprie ludoteche tantissimi titoli, anche abbastanza recenti, a prezzi stracciati.

La cosa interessante delle nuove follie di metà settimana proposte da Steam sono i giochi pubblicati da Sony, solo per oggi in sconto sulla piattaforma digitale di Valve. Fino alle ore 19:00 di stasera sarete in grado di acquistare i titoli Sony scontati fino al 50%.

Oltre a ciò, ci sono anche una mare di altri giochi in sconto. Tra questi possiamo trovare Breathedge, Planet Zoo, Bad North Jotun Edition, Yooka Laylee and the Impossible Lair, Battlefield V e la Complete Edition del gioco spaziale Warhammer 40,000: Inquisitor Martyr.

Per usufruire dei nuovi sconti, vi basta accedere a Steam e troverete le nuove follie della settimana direttamente nella home page dello store.