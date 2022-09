Sembra che Steam stia investendo ulteriormente nel rapporto con i propri consumatori, arrivando a costruire con loro un discorso estremamente diretto per quanto concerne alcune statistiche centrali, legate ai singoli giochi. In relazione a tutto ciò, di recente, Valve ha riportato che i fruitori di Steam, da adesso, avranno accesso a una nuova pagina interamente dedicata ad alcuni grafici, aggiornati in tempo reale. Attraverso questi i consumatori potranno farsi un’idea diretta riguardo ai giochi maggiormente scaricati, quindi sulle loro vendite, e su quelli utilizzati di più nel corso del tempo, anche dalla loro console Steam Deck.

Steam Beta

L’obiettivo principale dietro a questo cambiamento va rintracciato nel desiderio di Steam stesso di tenere aggiornati i giocatori riguardo a ciò che va di moda e a ciò che non viene seguito al momento. Il tutto andrà, ovviamente, a sostituirsi a quella che era la pagina legata alle statistiche, ampliandone le possibilità con una cura maggiore. Resta, comunque, interessante osservare la metodologia di lettura applicata nella costruzione di “ciò che va di moda su Steam” e ciò che non ci va.

Adesso, ad esempio, le vendite totali dietro a un videogioco non si legano esclusivamente alle unità vendute, ma bensì a tutti i ricavi che il gioco stesso ha tirato fuori nel corso del tempo (DLC e transazioni in-game comprese, quindi). Tutto ciò andrà a inficiare sulla percezione di “successo monetario” sullo store di Steam.

Parlando i quelli che saranno i giochi più venduti e della loro classifica, questa terrà conto del numero di settimane in cui sosterà all’interno del grafico omonimo, della variazione settimanale per quanto concerne il suo posto in classifica, delle differenze regionali, intese come vendite specifiche in uno Stato piuttosto che in un altro, dell’appartenenza di chi sta leggendo la classifica, e dei ricavi totali, di cui abbiamo parlato anche sopra, legati quindi a tutta una serie di elementi presenti del gioco stesso in questione. La lista dei giochi più giocati su Steam si comporrà, invece, di 100 titoli, con aggiornamenti in tempo reale legati sia alle 24 ore in cui si controlla, sia al mese, continuando a testimoniare gli spostamenti che i singoli videogiochi possono subire in classifica.