Steam: l’interfaccia utente della libreria sarà aggiornata

Steam si sta preparando per una rinfrescata all'interfaccia utente della libreria: ecco una prima immagine condivisa durante la GDC 2019.

Il mondo degli store digitali diventa sempre più concorrenziale. Steam, per quanto ancora saldamente al primo posto degli store più utilizzati, deve fare i conti con vari nomi come GOG, Humble Store e, sopratutto, con l’Epic Games Store. La partita si gioca su molti livelli e non solo sul piano delle esclusive temporali, come sta facendo Epic.

Valve è infatti sul punto di modificare l’interfaccia utente della libreria di Steam. Durante la Game Developers Conference 2019, la compagnia ha mostrato una versione preliminare della nuova UI. Visivamente, richiama l’interfaccia di lancio per videogame di Twitch e presenta una serie di pannelli per ogni gioco. C’è una sezione per i giochi più recenti, una per gli update e una lista verticale per tutti i tuoi giochi presenti in libreria. Possiamo confrontare le due versioni qui sotto.

Tra le nuove feature che saranno incluse, ve n’è una che permette una ricerca avanzata tramite tag come “GDR” o “sparatutto”, così da poter navigare tra i propri giochi per genere. Le liste amici e le opzioni social hanno ora un riquadro dedicato in alto a destra. Selezionare un gioco fa sì che si apra la pagina apposita completa di tutte le informazioni più importanti, come gli achievement, il tempo di gioco, le informazioni sui DLC e tutti gli elementi di natura social come i progressi degli amici, gli screenshot e altri contenuti delle community.

Attualmente non è dato sapere quando questi cambiamenti all’interfaccia utente della libreria di Steam saranno resi disponibili al pubblico. L’impostazione generale sembra più che completa ed è quindi possibile che non manchi troppo all’arrivo di questa nuova UI. Diteci, cosa ne pensate? Credete che Steam necessitasse di una rinfrescata oppure siete convinti che l’attuale impostazione sia più adeguata per ogni vostra necessità?