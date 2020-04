Steam: rilasciati gratuitamente due nuovi giochi e due DLC

Steam continua a regalare ai propri utenti nuovi titoli da riscattare gratuitamente. Dopo i vari sconti e giochi gratis facenti parte della promozione sui prodotti targati Devolver Digital, i giocatori che accederanno alla piattaforma di Valve in queste ore potranno inserire nella pripria Libreria due nuovi giochi e due DLC a costo zero. Sembra quindi che gli appassionati del mondo videoludico avranno ancora molto altro da giocare in questi ultimi (si spera) momenti di lockdown.

Uno dei due giochi gratuiti è Gamecraft, il nuovo titolo attualmente in accesso anticipato sviluppato dai creatori di Robocraft. Si tratta di un sandbox che mette nelle mani dei giocatori la libertà di creare qualsiasi cosa partendo da dei semplici blocchi. Il secondo dei giochi resi gratuiti su Steam è Polyball, un gioco indie che mischa un pò di Super Monkey Ball e un pò di Marble Madness, con una spruzzata del più recente Rock of Ages.

Per quanto riguarda Gamecraft, il titolo in accesso anticipato sarà riscattabile gratuitamente fino alle ore 18:00 del prossimo 24 aprile. Polyball invece sarà gratuito fino alle 19:00 del primo maggio. Oltre a questi due titoli, su Steam sono stati resi gratuiti anche due DLC di Overcooked 2. Nello specifico si tratta di: Surf ‘n’ Turf e Too Many Cooks Pack, entrambi i contenuti post lancio saranno ottenibili a costo zero fino alle 19:00 di questa sera.

Di sicuro questi nuovi titoli e DLC andranno a rimpolpare le librerie di molteplici appassionati, che in questo periodo particolarmente delicato dove si sono ritrovati chiusi in casa, hanno avuto la possibilità di dedicarsi allo sfoltimento della pila dei titoli arretrati. Cosa ne pensate di queste nuove offerte proposte da Steam?