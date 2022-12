Tra un’abbuffata natalizia e un regalo da scartare, quest’anno le compagnie videoludiche hanno pensato di farci una sorpresa molto gradita. Siamo ormai abituati da diversi anni ai popolari wrap di fine anno di Spotify, e ora anche le piattaforme videoludiche ci permettono di scoprire quanto abbiamo giocato e a cosa nel corso di un anno intero. Oltre ai tre colossi console PlayStation, Xbox e Nintendo, adesso anche Steam ha abilitato una nuova funzione che ci permette di guardare indietro all’anno videoludico.

A pochi giorni dalla fine del 2022, Valve ha deciso di rilasciare Steam Replay; una nuova funzione piena di informazioni e dati statistici su come si sono comportati gli utenti della piattaforma nel corso degli ultimi dodici mesi. Come già proposto anche dalle altre realtà console, grazie a questa novità tutti coloro che hanno un account Steam e hanno giocato a qualcosa nel 2022 saranno in grado di capire nello specifico quanto, come, e a cosa hanno giocato sulla piattaforma di Valve.

L’attivazione di Steam Replay è molto semplice, e basterà cliccare sull’apposito banner per scoprire le proprie statistiche videoludiche del 2022. Tra i dati che vengono svelati da questa funzionalità possiamo capire a quanti giochi abbiamo giocato nel corso dell’anno, quanti achievement sono stati sbloccati, il numero di sessioni totali fatte e quelli che sono stati i nuovi giochi che sono stati avviati sulla piattaforma.

We've almost made it to the end of the year! Want to see a overview of your time spent on Steam?

Introducing Steam Replay, with your top played games and milestones on Steam this year! All that and more (be sure you're logged in) at: https://t.co/OGT3WkczEM pic.twitter.com/o5eWdaIn1A

— Steam (@Steam) December 26, 2022