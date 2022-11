Ancora oggi, dopo quasi tre anni dal suo lancio originale, Animal Crossing New Horizons rimane una delle esperienze per Nintendo Switch più amate e giocate dagli appassionati. Grazie a questo titolo dal mood placido e accogliente, la community di Animal Crossing ha realizzato una serie di contenuti a dir poco sorprendenti. Tra questi dobbiamo assolutamente citare anche la nuova iniziativa di Animal Crossing Life, con la community italiana che ha realizzato un fantastico tributo a Strange World: il nuovo classico Disney che potete andare a vedere al cinema in questi giorni.

Animal Crossing: New Horizons è il nuovo capitolo della serie su Nintendo Switch, ambientato su un'isola tropicale tutta da costruire.

Proprio per celebrare l’arrivo del nuovo film d’animazione dei Walt Disney Animation Studios, la community italiana di Animal Crossing Life ha realizzato un’isola speciale chiamata Avalonia e che si ispira al nuovo lungometraggio d’animazione diretto da Don Hall. Questo nuovo classico Disney vede come protagonista una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, i quali si devono spingere ad effettuare un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa.

L’isola è ricca di easter egg ed elementi interattivi: a partire dal punto panoramico, utile per scrutare l’orizzonte e osservare il Pando, la rivoluzionaria pianta che fornisce energia alla comunità di Avalonia, per continuare poi con l’accampamento, uno spazio pensato per riposarsi e per una messa a punto dei futuristici veicoli ispirati a quelli presenti in Strange World: Un Mondo Misterioso. E come chicca finale, i giocatori che visiteranno l’Isola potranno conoscere alcuni dei protagonisti dell’avventura, come Ethan e Splat, e potranno portare sulla propria Isola dei souvenir, a cominciare dagli elementi decorativi ispirati al film.

Per esplorare e visitare questa speciale isola di Avalonia lo potete fare su Animal Crossing New Horizons (lo potete acquistare su Amazon) con il codice sogno DA-7049-8519-2666, mentre tutte le decorazioni ispirate a Strange World: Un Mondo Misterioso sono reperibili grazie al codice stilista MA-4079-7319-1238.