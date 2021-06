Stranger of Paradise Final Fantasy Origin annunciato ufficialmente

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è ufficiale. L’annuncio di Square Enix è arrivato durante l’E3 2021, mettendo così la parola fine ai rumor e alle voci di corridoio che avevano cominciato a circolare negli ultimi giorni. In realtà, esattamente come vi avevamo riportato nel primo pomeriggio di domenica 13 giugno 2021, l’annuncio era praticamente scontato considerato che è stata trovata la registrazione del dominio del sito ufficiale, anche se tutti i rumor non si sono proprio rivelati esatti, soprattutto in merito all’esclusività per PlayStation 5.

L’annuncio di FInal Fantasy Origin nasconde però ben due sorprese. La prima è il titolo completo, che si arricchisce della stringa Stranger of Paradise. La seconda è che al timone del progetto c’è sì Team Ninja, ma insieme a Nomura (storico director della saga) e Koei Tecmo, publisher e sviluppatore che da anni collabora proprio con lo studio di sviluppo che ha prodotto la saga di Nioh e quella di Ninja Gaiden.

Il nome completo è Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, quasi a sottolineare che si tratti appunto di uno spin-off. Il gioco è molto, molto simile agli hack ‘n’ slash di casa Team Ninja. I protagonisti saranno tre: Jack, Ash e Jed, in una avventura che richiama i primi Final Fantasy, ponendosi quasi come prequel del primo capitolo. Il titolo non sarà comunque un’esclusiva PlayStation 5: il titolo è infatti in arrivo anche su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC.

Manca ancora una data di uscita. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin infatti è previsto solamente per il 2022, ma c’è però una notizia importante per coloro che desiderano provare in anticipo questo spin off: una versione di prova è infatti disponibile adesso su PlayStation 5, anche se i contenuti proposti rimangono ancora inediti visto che non sono stati approfonditi da Square Enix, Koei Tecmo e Team Ninja. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito, tra cui una data di uscita più precisa.