Ieri è uscito Stray, il nuovo gioco indie del momento che ha saputo attirare a sé le attenzioni di tantissimi appassionati. Il titolo fu annunciato ormai qualche anno fa all’interno del PlayStation Showcase dedicato a PS5, e da allora l’opera prima di BlueTwelve Studio ha fatto incetta di nuovi fan alla velocità della luce. Adesso che il gioco è finalmente disponibile, i giocatori stanno amando questa produzione, e anche i gatti sembra che apprezzino e non poco le avventure del felino virtuale.

Che Stray potesse andare incontro all’apprezzamento di molti giocatori ce lo aspettavamo, ma in quanti pensavano che il titolo di debutto di BlueTwelve Studio potesse ammaliare anche gli amici felini di alcuni di questi giocatori? Come possiamo vedere grazie a una valanga di post pubblicati in rete, principalmente su Twitter, sembra proprio che anche i gatti stiano apprezzando il gioco indie del momento.

I post pubblicati sono tantissimi, e col passare delle ore aumentano sempre di più. Chiunque abbia uno o più gatti in casa ha notato come, giocando a Stray, i propri amici felini si siano appostati davanti al televisore a fissare in modo attento e curioso il gattino protagonista del gioco. All’interno del titolo, inoltre, è possibile far miagolare il protagonista dell’avventura, e questa azione non ha fatto altro che attirare maggiormente l’attenzione di alcuni gattini.

Questi contenuti stanno diventando sempre più virali e anche grazie a questo genere di passaparola Stray sta ottenendo sempre più popolarità, e la cosa fa molto bene sia al piccolo team di sviluppo che alla scena indie. Proprio quest’ultima ormai è sempre più in espansione e ci propone annualmente una serie di esperienze di alto livello che fatichiamo quasi a definire indipendenti per la grande qualità che ne esce fuori. Siamo contenti che Stray stia ottenendo ottimi pareri dato che si tratta di un ottimo gioco che consigliamo a tutti, anche a chi non ha amici felini in casa.