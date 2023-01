Il 2023 vedrà il ritorno di uno dei franchise a tema picchiaduro più apprezzati da parte dei giocatori. Parliamo, ovviamente, di Street Fighter 6. Il gioco arriva a ben 8 anni dall’ultima release ed è normale che Capcom, il team dietro il gioco e la serie, stia cominciando a muovere la macchina del marketing, specialmente sui social come Twitter. Nel corso delle ultime ore, Capcom ha chiesto ai giocatori quale fosse il motivo per cui attendevano con impazienza il nuovo titolo e le risposte, come spesso accade, sono molto ironiche.

Si comincia dai professionisti, ovvero da tutti coloro che hanno fatto dei picchiaduro la loro carriera, come per esempio NAKAT. “Il trailer di Cammy”, ha scritto il pro player. Per chi non lo sapesse, Cammy è una lottatrice, diventata quasi un culto tra i fan della serie. Successivamente, secondo alcuni, il solo fatto che non si tratti del quinto capitolo è già una benedizione, segno di come ogni lavoro possa essere divisivo per i vari fan.

Ironia a parte, nel thread su Twitter sono comparse anche risposte decisamente più serie per quanto riguarda Street Fighter 6. Alcuni vorrebbero un gioco più leggero, che non richieda una finestra di frame troppo bassa per delle combo. A fornire poi una risposta ancora migliore è sicuramente Kazzle, content creator, che ha avuto modo di dilungarsi in una lunga serie di caratteristiche che non vede l’ora di provare. “Il contenuto in gioco, la nuova modalità storia, i personaggi, la possibilità di giocare in qualsiasi stage con qualsiasi musica”, si legge nella sua risposta.

the content in the game, the new free roam story mode, the characters, the fact you can play on any stage you want with any music you want on any side you want, the new ranked system, pretty much everything about the game is making me excited for street fighter 6 — Kazzle (@KasualZenkai) January 10, 2023

Street Fighter 6 sarà disponibile a partire dal 2 giugno 2023. Il gioco debutterà su PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC via Steam. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e tutti gli aggiornamenti in arrivo dal mondo dei videogiochi.

