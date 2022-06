Street Fighter 6 è stato sicuramente uno dei protagonisti di questa Summer Game Fest 2022. Il gioco di casa Capcom si è infatti mostrato prima allo State of Play di Sony del 3 giugno e successivamente, neanche una settimana dopo, proprio durante il Kick Off della kermesse estiva, con un trailer che introduce Guile. Continuano però a emergere dettagli e novità sul titolo e oggi lo fanno grazie a un ricco approfondimento sulle pagine di IGN Japan, dove il team di sviluppo ha svelato qualche piccola informazione in più su alcuni elementi di gioco.

Stando a quanto dichiarato da Cacpom, le modalità Fighting Ground, World Tour e Battle Hub sembrano questi tre giochi diversi vista la loro grandezza. Il World Tour va anche oltre Metro City e avrà più location e il team di sviluppo è decisamente ottimista in merito al gioco. Il director Nakayama ha poi dichiarato che non ha mai lavorato con sviluppatori così positivi e propositivi nella sua vita e questo è sicuramente un bene, considerata appunto la grandezza di Street Fighter 6.

Per quanto riguarda la genesi di Street Fighter 6, stando alle parole degli sviluppatori il tutto è partito ben 4 anni fa. Era il 2018, infatti, quando veniva redatto il primo design document, di ben 98 pagine. Il gioco dovrebbe vedere la luce nel 2023, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC, concludendo così ben 6 anni di sviluppo che sembrano però essere andati per il verso giusto.

Some Street Fighter 6 details from IGN Japan – Fighting Ground, World Tour and Battle Hub feel like separate games due to their scope

– World Tour goes beyond Metro City and will have more locations

– Jamie is not drinking alcohol but a.. "special drink"https://t.co/BdPvGTG7a6 pic.twitter.com/76iDnF1BDu — Nibel (@Nibellion) June 13, 2022

Infine, un ultimo dettaglio, decisamente di colore. Jamie, uno dei personaggi che sarà presente nel roster, non sta bevendo birra o altri alcolici. Stando alle dichiarazioni del team di sviluppo, il combattente beve una bevanda studiata appositamente per lui. E ora ovviamente partirà la speculazione: di cosa si tratta, esattamente? Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.