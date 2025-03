Reignbreaker deve ancora uscire, ma sappiamo già che il suo studio chiuderà

Il panorama dell'industria videoludica continua a contrarsi in questo difficile 2025, mietendo un'altra vittima illustre. Studio Fizbin, la casa di sviluppo tedesca nota per titoli come "Say No! More" e "Minute of Islands", ha annunciato ufficialmente la chiusura delle proprie attività nel secondo trimestre di quest'anno, subito dopo il lancio del suo ultimo gioco "Reignbreaker". La notizia arriva in un contesto di crescente precarietà per gli sviluppatori indipendenti, stretti nella morsa di un mercato sempre più competitivo e di tagli finanziari da parte delle società madri. Il caso di Studio Fizbin rappresenta l'ennesimo episodio di una crisi che sta colpendo duramente il settore, con quasi 1200 sviluppatori che hanno perso il lavoro nei soli primi due mesi dell'anno.

Il canto del cigno di uno studio creativo

Alexander Pieper, fondatore e CEO di Studio Fizbin, ha condiviso la dolorosa decisione attraverso un comunicato ufficiale riportato da Game Developer. "Ogni spettacolo di magia ha una fine e dopo 14 anni di impegno totale, Studio Fizbin chiuderà le operazioni questa primavera dopo il rilascio di Reignbreaker", ha dichiarato Pieper con tono di rassegnata consapevolezza. Il CEO ha inoltre sottolineato come la situazione attuale dell'industria sia particolarmente complessa, con ripercussioni che hanno colpito "innumerevoli altri incredibili studi negli ultimi mesi".

La crisi dello studio è iniziata quando Thunderful, la società madre che aveva acquisito Fizbin nel 2023 attraverso la sua sussidiaria Headup, ha deciso di ridurre drasticamente lo sviluppo interno nel novembre 2024. Questa ristrutturazione, comunicata anche dal CEO di Thunderful, Martin, nell'ultimo rapporto trimestrale, ha avuto conseguenze dirette sullo studio tedesco, limitandone drasticamente le prospettive future.

Da novembre, il team di Studio Fizbin ha esplorato diverse strade per garantire continuità allo studio dopo il completamento di Reignbreaker. "Purtroppo, nessuno di questi progetti andrà avanti, portandoci a prendere questa difficile decisione", ha spiegato Pieper con evidente rammarico. Nonostante le circostanze avverse, lo studio ha mantenuto la determinazione a concludere il proprio percorso con un titolo di qualità.

Il team è fermamente convinto che Reignbreaker rappresenterà il culmine della loro esperienza creativa. "Crediamo che sarà il miglior gioco che abbiamo mai realizzato", ha affermato Pieper, "e il nostro incredibile team lavorerà duramente per lanciarlo il 18 marzo e fornire supporto post-lancio". Questa dedizione finale testimonia l'integrità professionale di uno studio che, nonostante la consapevolezza della fine imminente, non vuole compromettere la qualità del suo ultimo prodotto.

Priorità al futuro dei dipendenti

Dopo il rilascio del gioco, la priorità di Studio Fizbin sarà duplice: garantire che Reignbreaker sia impeccabile e supportare il "team eccezionalmente talentuoso nel trovare nuove opportunità nell'industria". In un gesto di grande riconoscenza verso chi ha contribuito al successo dello studio, Pieper ha voluto ringraziare tutti i collaboratori: "Vorremmo ringraziare enormemente il nostro team - sia chi resterà fino alla fine, sia i molti altri che hanno trovato un percorso diverso lungo il cammino".

Il CEO ha concluso con una metafora che racchiude l'essenza stessa dello sviluppo videoludico: "Fizbin e i suoi giochi sono definiti dai membri del team, e tutti voi avete reso questo il luogo più ispiratore per eseguire il trucco magico più difficile del mondo: creare videogiochi".

Solo nei primi due mesi del 2025, la cifra di sviluppatori che hanno perso il lavoro sfiora quota 1200, con tagli e chiusure che hanno coinvolto numerose realtà come Freejam, Splash Damage, Piranha Games, Jar of Sparks, Ubisoft, ProbablyMonsters, Iron Galaxy, Sumo Group, Liquid Sword, NetEase Games, Toast Interactive e Night School Studio.

Fondato 14 anni fa, Studio Fizbin era riuscito a ritagliarsi uno spazio nel panorama indie con titoli originali e dalla forte identità creativa. L'acquisizione da parte di Thunderful nel 2023 sembrava preludere a un futuro promettente, ma le difficoltà del mercato hanno compromesso anche i piani di una società strutturata come il gruppo svedese.

Reignbreaker, che uscirà il 18 marzo 2025, rappresenterà dunque l'ultimo capitolo della storia di Studio Fizbin, un testamento creativo che i fan potranno apprezzare come ultima espressione del talento di un team che ha saputo distinguersi per originalità e visione nel competitivo mondo dei videogiochi indipendenti.