Colpo di scena: a distanza di un paio di mesi dalla sua uscita, Suicide Squad: Kill the Justice League, il nuovo videogioco di Rocksteady incentrato sui supe rcattivi dell’universo DC è prossimo al rinvio. Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale: a riportare la notizia è il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che aveva già anticipato il primo rinvio, avvenuto oramai più di un anno fa.

Schreier non è l’unico ad aver sentito alcune fonti vicine a WB Games e Rocksteady in merito al rinvio. Anche il giornalista di Windows Central Jez Corden aveva anticipato pochi minuti prima dell’articolo di Bloomberg il possibile rinvio di Suicide Squad: Kill the Justice League. Secondo Schreier, il motivo di questo rinvio (ripetiamo ancora non ufficializzato) non è da ricercarsi in un problema di sviluppo del gioco, ma più che altro di un’accoglienza decisamente fredda da parte del pubblico. Difficile che la natura del gioco possa cambiare, ma come riporta Schreier questo rinvio farà guadagnare del tempo per una pulizia più approfondita.

Il gioco di casa Rocksteady venne annunciato nel 2020, ma fino allo scorso show PlayStation, dove sono stati svelati alcuni titoli in arrivo su PS VR 2 e PS5, non si era mai mostrato a dovere. Il materiale svelato in quell’occasione non sembra aver convinto però i fan, che hanno sollevato dubbi in merito alla bontà del titolo. Da qui la decisione, ripetiamo ancora non confermata, di rinviarlo di qualche mese.

NEWS: Warner Bros and Rocksteady have delayed Suicide Squad: Kill The Justice League once again, from May to later this year, according to a person familiar. A showcase of the game during a PlayStation stream last month was poorly received by fans https://t.co/R6gzNaftAv — Jason Schreier (@jasonschreier) March 9, 2023

Al momento, almeno secondo quanto riportato da Schreier, non ci sarebbero notizie di una nuova data di uscita. Difficile anche capire dove sistemare il gioco: la prima parte del 2023 è completamente occupata da giochi importanti come Zelda, Diablo 4 e Redfall, mentre l’autunno sembra decisamente critico, con l’uscita di Starfield a inizio settembre e la possibile sistemazione di Forza Motorsport e marvel’s Spider-Man 2. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.