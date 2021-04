Super League: i club fondatori saranno esclusi da FIFA 22?

Proprio nella giornata odierna un terremoto ha scosso tutto il mondo del calcio. Stiamo ovviamente parlando della nascita della Super League che andrebbe ad affiancarsi alla Champions League. Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham hanno aderito in qualità di Club Fondatori, creando un vero e poprio polverone mediatico che sta facendo impazzire il web.

Uno dei tanti problemi che ha scosso il web riguarda proprio il prossimo capitolo di FIFA. L’account Twitter The Madrid Zone, che sta monitorando la situazione minuto per minuto, avrebbe confermato che i 15 (al momento risultano essere 12) club fondatori ed i relativi calciatori tesserati nella squadra in questione saranno esclusi a partire dal 22esimo capitolo in uscita a fine anno.

Ovviamente non si tratta nulla di ufficiale momentaneamente, c’è comunque da dire che la nascita della nuova Super League potrebbe avere effetti importanti sui videogiochi a tema calcistico. La licenza FIFA e gli accordi con Electronic Arts non permettono alle squadre della Super League di essere incluse nel gioco, visti i relativi accordi con il più grande ente mondiale calcistico. Al momento EA Sports non ha dichiarato nulla di ufficiale, è possibile che lo faccia nei prossimi giorni quando la situazione sarà ben più chiara.

La creazione della competizione Super League arriva in un momento in cui la pandemia globale ha accelerato l’instabilità dell’attuale modello economico del calcio europeo. Inoltre, già da diversi anni, i Club Fondatori si sono posti l’obiettivo di migliorare la qualità e l’intensità delle attuali competizioni europee nel corso di ogni stagione. Il torneo dovrebbe essere strutturato stile NBA, vale a dire con due gironi con 10 squadre (15 fondatori più 5 squadre che si qualificheranno al torneo) ciascuna che si sfiderà in settimana, le migliori 3 di ogni girone infine si aggiudicheranno un posto ai quarti di finale mentre la quarta e la quinta si sfideranno per i due rimanenti. I Club Fondatori riceveranno un contributo pari a circa 3,5 miliardi di euro a supporto dei loro piani d’investimento in impianti e soprattutto utili per bilanciare l’impatto della pandemia da COVID 19 che ha sconvolto anche il mondo del calcio con tutte le squadre che tutt’ora si ritrovano ad avere grossi debiti.