Super Mario 3D World + Bowser’s Fury SCONTATISSIMO su Amazon! (-32%)

Tuffatevi in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, un videogioco dove vi unirete a Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad in un'avventura epica per salvare il regno delle fate! Questa speciale edizione, che migliora l'esperienza di gioco e vi permette di divertirvi con gli amici sia in locale che online grazie alla modalità multiplayer, può essere vostra a soli 40,78€ grazie a un'ottimo sconto del 32% su Amazon, che riduce il prezzo originale di 59,99€. Non perdete l'occasione di aggiungere questo titolo alla vostra collezione!

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury non può mancare nella collezione di ogni fan di Mario e possessore di Nintendo Switch: è perfetto per giocare in compagnia, visto che permette di unire le forze con amici e parenti fino a un massimo di quattro giocatori, per salvare il regno delle fate divertendosi. Bowser's Fury aggiunge una porzione di gioco inedita, che migliora ancor di più l'esperienza.

A un prezzo di soli 40,78€, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è l'acquisto perfetto per qualsiasi fan della saga, ma è anche il regalo ideale per amici e familiari con cui si vuole giocare e divertirsi. Tra meccaniche collaudate e novità sorprendenti, il gioco vi assicurerà ore e ore di divertimento, sia tutti insieme sul divano che online, grazie alle differenti possibilità offerte dal multiplayer!

