Super Smash Bros Ultimate: arriva Sora di Kingdom Hearts, con una mod

Super Smash Bros Ultimate, da quando è stato rilasciato a fine 2018, ha saputo incantare tutta una serie di videogiocatori. Il brawler Nintendo non solo è la massima incarnazione del brand nato su N64, ma ad oggi conta uno dei roster di combattenti più vasti e vari che un titolo del suo genera abbia mai avuto. I franchise videoludici che comprende Smash Bros Ultimate sono ormai diverse decine, ma nel cuore degli appassionati c’è ancora un desiderio da realizzare.

In Super Smash Bros Ultimate manca ancora un personaggio della serie di Kingdom Hearts, brand fortemente voluto dai giocatori di Smash e che si sposerebbe alla perfezione nel titolo Nintendo. Per ora non c’è alcun annuncio ufficiale a riguardo, ma a inserire Sora in Smash Ultimate ci ha pensato proprio un fan attraverso una mod che, in attesa di un possibile annuncio in futuro, allieverà la volontà di diversi appassionati nel vedere Sora in Smash.

Tale Mastaklo, l’ideatore di questa mod, ha rilasciato un video in cui viene presentato il suo ultimo lavoro. Il Sora aggiunto è esattamente come appare in Kingdom Hearts 3 ed è stato inserito come Echo Fighter. Sebbene il personaggio abbia un’icona personalizzata, sia le linee vocali che i suoi effetti sonori ed infine il suo set di mosse sono identiche a quelle di un altro personaggio già presente in Super Smash Bros Ultimate, ovvero Shulk.

Viene dichiarato, infine, che questa mod per il momento non è ancora disponibile pubblicamente ma solo per gli abbonati al patreon del modder. Mastaklo ha confermato che il rilascio pubblico avverrà il prossimo 19 febbraio 2021. Cosa ne pensate di questa mod che aggiunge Sora di Kingdom Hearts in Smash Bros Ultimate? Vi accontentereste di una mod o sperate che in futuro il personaggio possa essere annunciato in via ufficiale?