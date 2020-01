Super Smash Bros Ultimate: Sakurai ha giocato quasi 250 giochi PS4 nel 2019

Che Masahiro Sakurai, game director di Super Smash Bros Ultimate, sia un videogiocatore molto appassionato, oltre che ad essere ovviamente un grande sviluppatore, ne eravamo al corrente. La cosa curiosa a quanto pare è che la mente dietro a Super Smash, ha passato il proprio 2019 giocando alla bellezza di quasi 250 videogiochi, su PlayStation 4.

Per l’esattezza sono 242, l’ha fatto sapere lo stesso Sakurai tramite il suo profilo Twitter condividendo l’info grafica targata PlayStation che riassume i giochi giocati nel corso di un anno sulla piattaforma di casa Sony. Non è chiaro che titoli abbia giocato di preciso il game director di Super Smash Bros Ultimate, e nemmeno le ore complessive che ha passato con un Dualshock 4 in mano, ma 242 è un numero molto elevato.

Tutto questo da una visione molto più ampia su uno degli sviluppatori più importanti e talentuosi dell’epoca moderna del videogioco, da sempre fortemente associato a Nintendo. Non avendo i dettagli sulla lista dei giochi giocati da Sakurai non possiamo essere certi di quali esperienze abbia affrontato, ma non sembrerebbe così improbabile che tra quei 242 titoli molti di essi possano essere stati proprio dei picchia duro.

Vi ricordiamo che giusto settimana scorsa è stato annunciato Byleth, il quinto ed ultimo personaggio aggiunto al roster di Super Smash Bros Ultimate proveniente direttamente da Fire Emblem Three Houses. Oltre a questo è stato dichiarato che tramite il secondo DLC Fighter Pass verranno introdotti altri 6 nuovi combattenti del tutto nuovi in futuro. Vi aspettavate un numero così elevato di giochi giocati su Playstation da Sakurai? Quali titoli pensate abbia giocato per la maggior parte del tempo?