Tales of Arise: sta per essere svelata la data d’uscita?

Tales of Arise, il prossimo capitolo della serie JRPG di Bandai Namco, è stato recentemente valutato in Corea. La classificazione del gioco per PC, PlayStation 4 e Xbox One, che è stata scoperta dalla redazione di Gematsu, è apparsa oggi sul sito web del Comitato di valutazione dei giochi e amministrazione. La valutazione non fornisce alcun nuovo dettaglio sul gioco, ma suggerisce che Tales of Arise potrebbe essere rilasciato nella prima metà dell’anno corrente.

L’ultimo trailer di Tales of Arise è stato mostrato durante il Tokyo Game Show del 2019. Il filmato ha fornito maggiori dettagli sui personaggi principali, sull’ambientazione e si sono mostrate anche alcune sequenze di combattimento che danno ai giocatori il mood del nuovo Tales of.

Tales of Arise farà anche parte della line-up di Sony al prossimo Taipei Game Show che prenderà il via il prossimo 6 febbraio. Il gioco di Bandai Namco, insieme a Elden Ring di From Software, sarà disponibile solo in formato video, quindi è atteso un un nuovo trailer per entrambi i giochi durante l’evento. Per saperne di più sulla presenza di Elden Ring trovate tutti le informazioni in quest’altro nostro articolo.

Al momento si sa molto poco di Tales of Arise. Il nuovo capitolo della saga JRPG presenterà un nuovo stile dei combattimenti, le classiche meccaniche di gioco della serie Tales of e un ambientazione a mondo aperto. Vi aspettate una data d’uscita dal prossimo trailer in arrivo di Tales of Arise?