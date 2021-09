Tales of Arise è il miglior JRPG dell’anno? Critica entusiasta

Con Tales of Arise pare che Bandai Namco abbia fatto un perfetto centro. Allo stato attuale non si riesce a trovare nessun parere negativo da parte della critica specializzata. Anche noi di Tom’s Hardware nella nostra recensione abbiamo avuto impressioni molto positive.

Che Tales of Arise possa davvero essere il JRPG dell’anno? La saga di Tales of era arrivata a un punto di stagnazione, ma Bandai Namco ha saputo rivitalizzarla lavorando duramente sul versante grafico, sul battle system reso più action e sul character design. Dando uno sguardo in giro, lo sforzo sembra essere stato molto apprezzato dalla critica. I riscontri su Metacritic, il principale aggregatore di valutazioni riguardo i videogiochi, lasciano intendere che Tales of Arise possa diventare un nuovo standard per i videogiochi JRPG.

Il Metascore di Tales of Arise è altissimo su tutte le console su cui è stato valutato. La critica ha giocato il titolo di Bandai Namco per la maggior parte su PS5, dove il titolo ha raggiunto il risultato più alto: 87/100. Il punteggio più basso, 79/100, è stato ottenuto su PS4; su PC e su Xbox il gioco ha rispettivamente una valutazione media di 85/100 e 84/100. Tutte le recensioni di Metacritic hanno pareri positivi, con l’unica eccezione di un voto “Mixed“, un 70/100, da parte della rivista Gamer.no che ha giocato il titolo su PS4. Di voti negativi non c’è neanche l’ombra, una situazione che non è impossibile da trovare ma che comunque non è comune.

Tales of Arise sarà disponibile al pubblico a partire dal 10 settembre 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. In questa installazione della saga, il giocatore esplora il mondo di Dahna, un’ambientazione dove i paesaggi naturali cambiano continuamente. La trama racconta una storia di liberazione contro una tirannia che perdura da circa 300 anni, mentre il combat system si avvale di interessanti meccaniche come l’assalto boos che consente di combinare combo con i membri del proprio party.