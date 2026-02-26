Su Amazon è disponibile The Thing: Remastered - Deluxe Edition per PS5, un'edizione da collezione che include custodia Steelbook, patch ricamate, replica della carta d'identità del Capitano Blake e poster ufficiale. Il gioco offre 20 livelli terrificanti con un innovativo sistema di fiducia/paura e grafica completamente rinnovata. Approfittate dello sconto del 25%, portando il prezzo a soli 29,99€ rispetto ai 39,99€ originali.

The Thing Remastered Deluxe, chi dovrebbe acquistarlo?

The Thing: Remastered - Deluxe Edition per PS5 è consigliato agli appassionati di horror e survival con una passione per i classici del cinema, in particolare per il leggendario film di John Carpenter. Si tratta di un acquisto ideale per i collezionisti, grazie alla ricca dotazione che include una custodia Steelbook esclusiva, patch ricamate, replica della carta d'identità e un poster con artwork ufficiale. Chi ama i contenuti fisici di qualità troverà in questa edizione un oggetto da vetrina, disponibile ora a soli 29,99€ invece di 39,99€, con uno sconto del 25%.

Dal punto di vista del gameplay, la Deluxe Edition soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza di gioco coinvolgente e atmosferica, con 20 livelli di tensione pura contro creature terrificanti. Il sistema avanzato di fiducia e paura aggiunge profondità strategica, mentre la grafica rimasterizzata con illuminazione dinamica e texture migliorate garantisce un livello di immersione elevato. Perfetto per chi vuole rivivere un cult con occhi nuovi.

The Thing: Remastered – Deluxe Edition per PS5 include il gioco fisico, una Steelbook esclusiva, 2 patch ricamate, replica della carta d'identità di Captain Blake e un poster. Venti livelli con grafica migliorata e un innovativo sistema fiducia/paura.

