L’italiano Carlo Vinci, nella notte del 28 maggio, ha trionfato all’European Esports Championship 2022 di Tekken 7, laureandosi così campione d’Europa. Il giocatore, battendo in finale il rappresentante della Georgia, ha ottenuto un risultato straordinario che era auspicabile già da quanto avvenuto lo scorso anno. L’Italia, infatti, ha partecipato all’European Esports Championship di Baku con grandi ambizioni. Nella scorsa edizione lo stesso Vinci si era posizionato al secondo posto nel torneo che vede affrontarsi i migliori giocatori di Tekken 7 in Europa.

Dal comunicato della FIDE – Federazione Italiana Discipline Elettroniche, apprendiamo che Vinci ha superato il girone di qualificazione a punteggio pieno. Il girone vedeva la presenza di Francia, Galles e Malta e il primo posto in solitaria è arrivato dopo un filotto di vittorie tutte per 2-0. Ai quarti di finale, invece, Carlo Vinci ha trovato la Svezia per un’ulteriore vittoria. La prima e unica sconfitta nel torneo di Tekken 7 arriva contro l’Ungheria, nel turno successivo.

La sconfitta arriva per 3-2 e costringe l’Italia alla rincorsa dei playoff nel Loser Bracket. Gli sconfitti si giocano le ultime possibilità per accedere alle fasi finali e avere una chance per giocarsi il titolo di campioni europei di Tekken 7. Le ottime prestazioni di Carlo hanno permesso all’Italia di superare una dietro l’altra Israele e Polonia. Nel turno decisivo è l’Ungheria a ostacolare Vinci nella sua rincorsa alla finale. Anche questo avversario è sconfitto, rivincita completata è finale ottenuta.

Duelist 17, giocatore georgiano che rappresenta la sua nazione è l’ultimo ostacolo che separa l’Italia dal titolo nell’amato gioco di lotta di Bandai Namco. La sfida è combattuta ma Carlo Vinci è campione d’Europa all’European Esports Championship 2022 di Tekken 7 con una vittoria per 5-3. La FIDE ha, in seguito, postato sui propri canali social tutte le foto inerenti alla premiazione e ai complimenti meritati ricevuti da Carlo Vinci per questo importante traguardo.