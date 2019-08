Telltale Games ritorna: nuove IP e nuove stagioni di giochi conosciuti

Telltale Games è pronta a rinascere dalle ceneri: ecco tutti i dettagli sul ritorno dei creatori di Telltale's The Walking Dead, Wolf among Us e Tales...

Lo scorso autunno Telltale Games ha annunciato, in modo leggermente inaspettato, di essere ormai in bancarotta. Tale decisione ha ovviamente significato la cancellazione di vari progetti in corso, compresa la Final Season di The Walking Dead. Il gioco, fortunatamente, ha trovato una conclusione grazie a Skybound, che ha acquisiti i diritti di pubblicazione e ha sfruttato il team di Telltale Games per completare i lavori. Da quel momento, però, Telltale è morta definitivamente. Come uno zombie, però, la società è pronta a tornare in vita, anche se non nella stessa identica forma.

LCG ENtertainment ha annunciato di aver acquistato gli asset, i marchi e le tecnologie di Telltale Games, comprese alcune proprietà intellettuali. LCG Entertainment si unirà al marchio Telltale Games e ripubblicherà alcuni giochi, per ora non meglio definiti. Inoltre, verranno realizzati nuovi episodi di serie già conosciute. Il team ha anche intenzione di lavorare su nuove IP. A capo di questo nuovo gruppo troveremo Jamie Ottillie e Brian Waddle: i fondi sono stati forniti da vari investitori come Lyle Hall, Tobias Sjögren e Athlon Games.

La sede legale di LCG/Telltale sarà a Malibù, mentre gli uffici del team di sviluppo saranno in California, precisamente a Corte Madera. La società sta cercando nuovi membri per creare il team, ma non ha dimenticato i molti licenziati lo scorso anno e li sta ricontattando per dare loro l’opportunità di tornare al lavoro sui vecchi progetti.

Pare inoltre che potremo scoprire a cosa si dedicherà il team nel corso delle prossime settimane. Non ci resta altro da fare se non attendere e scoprire cosa abbiano in serbo per noi. Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che sia una buona idea? Ne siete contenti?