Tencent investe su Yager, lo studio di Spec Ops The Line

La società d’azioni cinese Tencent, sta mettendo in atto un ulteriore mossa all’interno del mercato videoludico. Questa volta, la compagnia ha investito una somma al momento sconosciuta sulla software house Yager, sviluppatori di Spec Ops The Line. Questo nuovo afflusso di denaro aiuterà Yager ad espandere i suoi sforzi per le prossime auto pubblicazioni. Consentirà inoltre al team tedesco di continuare a lavorare sull’attuale progetto, lo sparatutto competitivo The Cycle.

Lo studio berlinese ha commentato questo investimento da parte della società cinese dichiarando che “Tencent non è solo una società leader a livello mondiale, ma anche un investitore prolifico con una reputazione fantastica. Siamo onorati di far parte dei partner di Tencent e siamo fiduciosi che ciò migliorerà notevolmente la portata dei nostri lavori futuri; non solo accedendo alla rete e alle risorse di Tencent, ma anche sfruttando la grande esperienza che possiede in questo settore questa società.”

Yager è uno studio noto a molti giocatori per il titolo del 2012 Spec Ops The Line. Successivamente il team ha rilasciato nel 2017 Dreadnought per PlayStation 4, mentre lo scorso anno lo studio ha debuttato su Epic Games Store con l’FPS The Cycle.

Yager è solamente l’ultimo investimento da parte di Tencent nell’industria videoludica, stando ad alcuni rumor sembra che la società cinese possa procedere all’acquisto di una grande e storica compagnia come Ubisoft. Cosa vi aspettate dal futuro di Yager?