Gli amanti dell’horror videoludico saranno sicuramente felici della grande mole di videogiochi a tema che sono in arrivo sul mercato d’ora in poi. Ad aprire le danze orrorifiche è stato The Callisto Protocol, ovvero l’opera prima di Striking Distance Studio nonché nuovo titolo di Glen Schofield che riprende alcune idee dall’amatissima serie di Dead Space. Proprio questa nuova uscita sta ispirando parecchi appassionati, i quali hanno già rilasciato una serie di mod e un demake a dir poco splendido.

Sempre più spesso ci troviamo a parlare di una serie di demake videoludici. Questo genere di video sono sempre più seguiti, dato che ci danno l’occasione di vedere come sarebbero apparsi alcuni dei titoli più recente se solamente fossero usciti nelle passate generazioni. Proprio in queste ore è toccato a The Callisto Protocol (lo potete acquistare su Amazon), il quale si è mostrato in un demake come se il titolo di debutto di Striking Distance fosse uscito sulla prima iconica PlayStation.

Questo demake è apparso sul canale YouTube ‘Stark Craft’, ed è stato realizzato utilizzando l’Unreal Engine. Oltre a ciò, questo demake è completamente giocabile, e come potete vedere nel video pubblicato in rete, sarete in grado di provare un’esperienza che riprende visivamente quei giochi horror usciti alla fine degli anni novanta. Visivamente ritroviamo i modelli spigolosi di personaggi e oggetti, ma anche texture in bassa risoluzione, tutto come se fosse un gioco che gira sulla prima PlayStation.

Ovviamente il fascino di questi demake lo troviamo nel poter vedere alcuni dei titoli più recenti sotto una luce ben differente e nostalgica. Proprio per questo ultimamente sono sempre di più gli appassionati che realizzano demake di giochi usciti da poco sul mercato.

