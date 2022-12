Sono passati solamente pochi giorni dal lancio di The Callisto Protocol, e sono già state molteplici le segnalazioni di problematiche tecniche relative alla nuova esperienza horror. In queste ore i ragazzi di Striking Distance Studio stanno rilasciando le prime patch correttive sia per le versioni console che per quella PC. Nel frattempo, però, c’è anche chi si è messo subito al lavoro su qualche mod, andando a migliorare ulteriormente un già bellissimo gioco dal punto di vista visivo.

La mod in questione è apparsa sul canale dell’italiano Massihancer, già autore di una pletora di altre mod dedicate ad alcuni dei titoli PC più importanti e popolari. Per non farsi mancare nulla, questo modder ha deciso di mettersi subito al lavoro anche sul nuovissimo The Callisto Protocol (lo potete acquistare su Amazon), pubblicato in rete un video che mette in mostra una sua recente creazione che permette di giocare al survival horror spaziale con una risoluzione di 8K e con Ray Tracing attivo.

Il modder italiano, per realizzare questa mod ha utilizzato un Reshade che presenta un nuovo Shader, il quale permette di usare un’illuminazione in Ray Tracing: Ehsan’s “NGLighting” che proprio come l’RTGI può produrre tutta una serie di ombre e luci realistiche. Come possiamo vedere dal video pubblicato sul suo canale YouTube, grazie alle prestazioni di questo shader gratuito il risultato finale appare incredibile, e va a generare un’atmosfera orrorifica ancora più terrorizzante grazie ai nuovi effetti di luce e illuminazione.

Grazie a questa mod, che va a migliorare anche il bloom, la depth of view, la color grading e aggiunge la Shake Camera Mod, The Callisto Protocol riesce a girare a una risoluzione di 8K mantenendo tranquillamente tutte le impostazioni al massimo. Queste prestazioni vengono raggiunge con una scheda grafica con una RTX 4090.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.