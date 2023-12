The Day Before rimosso da Steam, non è più acquistabile

The Day Before non è più acquistabile su Steam, Valve ha infatti deciso di rimuovere il titolo dal proprio store. Ieri sera, il team FNTASTIC ha deciso di chiudere i battenti, specificando che i soldi guadagnati serviranno per i ripagare dei debiti.

Valve ha attivato i protocolli di sicurezza e garanzia per assicurare che gli acquirenti non subiscano le conseguenze dell'improvvisa chiusura dello sviluppatore, promettendo rimborsi per tutti coloro che hanno acquistato il titolo.

Il dramma si è svolto in soli quattro giorni, durante i quali The Day Before ha perso quasi il 90% dei suoi giocatori su Steam. Questo calo rapido ha scatenato una catena di eventi che ha portato al crollo finanziario di FNTASTIC. Nel comunicato ufficiale, il team ha ammesso di aver esaurito i fondi, rendendo impossibile continuare a sostenere il gioco.

The Day Before è ora un capitolo chiuso. La speranza è che la community gaming stia più attenta nei confronti di produzioni che sembrano chiaramente delle truffe, pensate unicamente per ingannare giocatori ignari. Non è la prima volta che succede e purtroppo non sarà l'ultima.