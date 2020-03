The Elder Scrolls Blades: svelato il periodo di uscita della versione Switch

Come ben saprete come un fulmine a ciel sereno, Nintendo ha rilasciato un nuovo Nintendo Direct Mini. Molti sono stati gli annunci, come la data di uscita dell’attesissimo Xenoblade Chronicles fissata al prossimo 29 maggio oppure maggiori dettagli sulla prima espansione di Pokémon Spada & Scudo, in arrivo a fine giugno. Come succede con ogni evento di questo tipo, verso la fine del video c’è stata una carrellata di annunci che forse la maggio parte di voi non si ricorda. Uno dei più interessanti riguarda sicuramente The Elder Scrolls Blades il quale finalmente ha una finestra di lancio.

The Elder Scrolls Blades è un gioco di ruolo mobile free-to-play sviluppato da Bethesda. Si tratta a tutti gli effetti di uno spin-off della famosa serie, seguito di Oblivion e prequel di Skyrim è oggi disponibile per i sistemi iOs ed Android. Diverso tempo fa gli sviluppatori hanno accennato anche ad una uscita per la console ibrida di casa Nintendo e, grazie all’evento di ieri, possiamo ufficializzare che verrà rilasciato durante questa primavera.

Sono passati più di quattro mesi dall’annuncio del rinvio del titolo per la versione Switch, e questo aveva fatto pensare ad una situazione spiacevole che avrebbe fatto pensare al peggio sulla situazione lavorativa. Bethesda aveva ribadito che gli serviva maggiore tempo per rifinire alcune meccaniche, specialmente riguardante il gameplay, che avrebbero sicuramente fatto felici tutti gli appassionati. Le migliorie, insomma, dovrebbero essere giunte ai frutti sperati considerando che The Elder Scrolls Blades dovrà uscirà veramente tra pochissimo, prima di giugno sicuramente.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di provare la versione per Nintendo Switch? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per scoprire assieme a noi la fatidica data di uscita.