The Game Awards, il trailer dell’evento con Elden Ring e Halo Infinite

Giovedì prossimo si svolgerà al Microsoft Theater di Los Angeles la cerimonia di premiazione di The Game Awards 2019. Al di là dei riconoscimenti, la parte più interessante riguarderà sicuramente i giochi di prossima uscita sia annunciati che ancora inediti. Nelle ultime settimane sono emerse una serie di indiscrezioni sulle possibili presenze alla serata, come quella del remake di Resident Evil 3 poi smentita dagli organizzatori.

Il trailer di lancio dei The Game Awards 2019 mostra in poco più di due minuti oltre a immagini tratte dai giochi in gara (come Resident Evil 2, ad esempio, candidato a miglior gioco dell’anno insieme a Death Stranding) anche fotogrammi di giochi annunciati nei mesi scorsi e molto attesi.

Tra i giochi è infatti possibile riconoscere alcune parti di trailer come Elden Ring, sviluppato da Hidetaka Miyazaki e dal suo studio From Software con la partecipazione di George R. R. Martin, o ancora Halo Infinite, il titolo in esclusiva per Xbox One e Windows 10, la cui uscita è fissata per il prossimo anno. Lo stesso produttore dell’evento Geoff Keighley si è affrettato però a puntualizzare su Twitter che il trailer contiene immagini di giochi che non saranno necessariamente presenti all’evento ma che si tratta di un filmato che vuole riassumere il clima di attesa intorno all’evento previsto per giovedì prossimo 12 dicembre.

Qualche giocatore, però, ha fatto notare come il trailer sia molto generoso nel mostrare immagini di Death Stranding rispetto ad altri titoli candidati a miglior gioco dell’anno ai The Game Awards, sulla linea delle polemiche che erano apparse qualche settimana fa sul presunto conflitto di interessi tra il cameo di Geoff Keighley in Death Stranding e l’inserimento del gioco di Hideo Kojima nella rosa dei titoli candidati a miglior gioco dell’anno. Nel corso dell’evento, stando sempre all’organizzatore, dovrebbero essere presentati almeno dieci giochi inediti fino ad ora.