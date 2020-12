The Initiative, internet non reagirà bene al titolo secondo un insider

Sembra che da un paio di ore stia circolando in rete un rumor che vorrebbe il titolo di debutto di The Initiative diviso in diversi “episodi”. La cosa si fa però più insistente dopo che anche un noto insider all’interno dell’ambito Xbox ha dichiarato che il tutto potrebbe essere molto simile ad una serie tv. Magari molto vicina al pensiero che c’è dietro a Black Mirror, ovvero episodi sconnessi ma comunque legati da un unico universo narrativo e che possono essere legati tra loro soltanto da alcuni piccoli dettagli.

Quello che si sapeva fino ad oggi in realtà era ben poco. Alcune voci avevano parlato di un remake di Perfect Dark Zero non in prima persona, ma sicuramente chi si aspetta un titolo AAA con la stessa impronta dei Playstation Studios deve un attimo rivedere le sue idee a quanto pare. Sempre all’interno del podcast Xbox Era, che potete trovare a questo link, al minuto 1:45:10 (circa) si inizia a parlare di come il pubblico potrebbe trovarsi infastidito dalle scelte che sono state compiute per tirare su il titolo.

Ci teniamo a precisare che ovviamente queste sono soltanto delle parole di un insider e come dice stesso lui, queste informazioni sono da prendere con il cucchiaino e da misurare bene prima di arrivare a conclusioni affrettate. Effettivamente c’è ancora un forte alone di mistero che circonda il titolo di The Initiative.

Il nuovo studio formato da tantissime professionalità del mondo dello sviluppo è in totale silenzio da ormai tantissimi anni e speriamo di poter vedere qualcosa quanto prima. Magari proprio ai prossimi Game Awards che si terranno il 10 Dicembre? Ovviamente speriamo che il titolo ci faccia rimanere fuori dai panni e che possa arrivare quanto prima anche sulle console di nuova generazione di Microsoft in modo da poter sfruttare a pieno le loro funzionalità!