The Last Night ha bisogno di ancora un po’ di tempo, ma l’attesa sarà ripagata

Nonostante i rumor in merito, The Last Night non sarà presente ai The Game Awards 2021. Il gioco creato da Tim Soret, founder di Odd Tales (team di sviluppo francese) sembrava oramai pronto al re-reveal dopo i vari problemi finanziari avuti nel corso degli ultimi anni ma purtroppo le voci di corridoio in merito si sono rivelate false.

The Last Night era tornato alla ribalta dopo che lo stesso Soret aveva pubblicato (e successivamente rimosso) una schermata su Twitter che sembrava annunciare la presenza del gioco alla kermesse di Los Angeles, che si terrà il 9 dicembre dalle ore 02:00 italiane. Interrogato dal collega Robert Zak di PC Gamer, Soret ha negato che il gioco sarà svelato durante l’evento. “Si tratta solamente di un rumor”, ha dichiarato Soret contattato direttamente da Zak nelle scorse ore. “In un’epoca in cui va di moda il crunch, non intendo fare nessun annuncio al momento, specialmente per via della pressione che potrebbe portare al mio piccolo team”, ha continuato il creatore del gioco, già finito al centro di uno scandalo per alcuni tweet molto controversi sul tema Gamer Gate.

Quindi The Last Night a che punto si trova? “Da quando ci siamo separati da Raw Fury siamo cresciuti tantissimo. Continuiamo a costruire il gioco mattone dopo mattone, prendendoci il nostro tempo per il design, per documentarci e per implementare al meglio ogni parte del titolo”, le parole di Soret. Il titolo sarà (per sua stessa ammissione) un prodotto per la current gen, saltando dunque con molta probabilità Xbox One e dirigendosi invece verso le due nuove macchine Microsoft, ovvero Xbox Series S e Xbox Series X.

Il re-reveal di The Last Night è atteso quindi per il 2022. “Vogliamo mostrarlo per il prossimo anno. Abbiamo una missione: lasciare tutti a bocca aperta con la forza e l’originalità della nostra proposta”, ha concluso Soret nello scambio di email avvenuto con i colleghi statunitensi.