The Last of Us 2: il gioco sarà su due dischi, secondo un rivenditore

The Last of Us 2 potrebbe essere diviso in ben due dischi: almeno stando a quanto condiviso da una nota catena di negozio online.

Ieri sera abbiamo avuto modo, finalmente, di rivedere The Last of Us 2. Il nuovo trailer dà un’idea di quali siano le motivazioni che spingeranno Ellie a partire per un nuovo viaggio e ci permette di vedere, per la prima volta in modo ufficiale, Joel. Inoltre, abbiamo finalmente scoperto anche la data di uscita. Non sono mancati nemmeno gli annunci relativi alle molteplici edizioni speciali, tra fisiche, digitali e da veri collezionisti. Ora, però, scopriamo un nuovo dettaglio: il gioco potrebbe essere su due dischi.

Secondo quanto segnalato dal rivenditore BestBuy, infatti, The Last of Us 2 proporrà due dischi. Il sito riporta la descrizione: “Includes Full game (2-Discs)”. Le possibilità sono molteplici: per iniziare, potrebbe benissimo essere un errore. Escludiamo però questa eventualità per un attimo: cosa conterrebbe il secondo disco? Se il secondo Blu-Ray fosse dedicato anch’esso alla componente single player, dovremmo aspettarci un gioco veramente denso di contenuti. Un’altra possibilità è la presenza del multiplayer: occupando il primo disco per la campagna, la modalità multigiocatore è per forza di cose stata inserita sul secondo disco.

Per ora non si tratta di una conferma ufficiale, quindi speriamo presto di avere nuove informazioni in merito. Un’altra domanda è: quanto peserebbe il gioco in formato digitale?

Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato da questo nuovo trailer? Vi ha convinto oppure vi aspettavate altro? Vi ricordiamo inoltre che il primo capitolo, The Last of Us Remastered, sarà uno dei giochi gratis del PS Plus di ottobre 2019: ecco quale gioco lo accompagnerà.