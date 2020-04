The Last of Us 2 e Iron Man VR: Sony comunica che i preordini fatti sul PS Store saranno rimborsati

The Last of Us 2 e Iron Man VR sono stati i due titoli che hanno aperto il mese di aprile non in modo positivo, tanto da segnare un vuoto all’interno della community videoludica con i propri rinvii. A questo proposito Sony ha fatto sapere che rimborsi sull’acquisto delle versioni digitali saranno emessi quanto prima.

Di seguito trovate la nota resa dal supporto di PlayStation che cita: ” The Last of Us Parte 2 e Iron Man VR sono stati rinviati. Tutti i consumatori che hanno effettuato un pre-ordine digitale riceveranno un rimborso in maniera automatica. Vi preghiamo di controllare il vostro indirizzo mail per maggiori dettagli“.

Qualora rientraste nella casistica, dovreste ricevere in automatico la notizia da parte del servizio di PlayStation in brevissimo tempo. Al momento la situazione relativa alle due esclusive non sembra aver ricevuto dei nuovi sviluppi. La stessa Naughty Dog in merito a The Last of Us 2 non ha voluto sbilanciarsi ulteriormente per indicare una nuova data di lancio per il suo progetto, nonostante Neil Druckmann abbia rilasciato negli ultimi giorni una dichiarazione sullo stato dei lavori e di una eventuale uscita in digitale di The Last of Us 2.

Non un periodo roseo per le uscite ludiche, che purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria che sta colpendo tutto il globo per via del Coronavirus, molti dei titoli in uscita stanno subendo dei ritardi sulla consegna delle copie fisiche oltre i postici a data da destinarsi. Non sappiamo se The Last of Us 2 e Iron Man VR verranno rilasciati una volta che si sarà calmata la situazione, anche se Sony ha ribadito più volte di essere costantemente aggiornata sul mutamento dell’emergenza.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito da parte degli stessi sviluppatori, per tanto non possiamo che invitarvi a rimanere sintonizzati sul nostro sito.