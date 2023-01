Fare un videogioco richiede ovviamente tempo. Tutti i fan di Naughty Dog lo sanno bene: per il secondo capitolo di The Last of Us ci sono voluti ben 7 anni (nel mentre Naughty Dog era impegnato con un altro gioco). In attesa di scoprire davvero se il terzo capitolo della serie si farà, alcuni fan sono però concordi su dove ambientarlo.

Tutto è nato da un post pubblicato sul forum ResetEra e la maggior parte dei giocatori che hanno amato o comunque giocato i due capitoli hanno le idee chiare. “Dopo l’East Coast e lo scenario da Midwest, un cambio verso una zona più desolata e desertica sarebbe interessante”, le parole di un utente del forum. L’ambientazione migliore, secondo coloro che sono intervenuti nella discussione, è sicuramente il sud dell’America, magari verso Las Vegas o il New Mexico.

Non si tratta solo di una location, ma anche di come essa potrebbe essere inserita nel gameplay. Attraversare una parte della Death Valley, per esempio, potrebbe essere affascinante per diversi motivi. Nuove sfide per la sopravvivenza, oltre che ovviamente nuovi veicoli adatti ad attraversare spezzoni dell’ambientazione. Le idee ovviamente non mancano, tanto che qualcuno azzarda pure un terzo capitolo ambientato in Messico o in Canada.

Per quanto riguarda la nostra preferenza, non ci dispiacerebbe magari vedere un The Last of Us ambientato in Europa, magari slegandolo dalle avventure di Ellie. Sì, lo sappiamo: il personaggio è oramai fortemente legato alla serie, ma uno spin-off ambientato in un altro continente potrebbe offrirci un punto di vista non da poco sul mondo e su come l’infezione abbia colpito tutto il resto della popolazione mondiale. Difficile ovviamente, ma non impossibile: i reboot fanno sicuramente parte del nostro mondo e non sarebbe poi caso strano che anche l’IP di PlayStation e Naughty Dog ricevesse lo stesso, identico trattamento.

