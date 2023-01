Fin dai suoi primissimi annunci la serie tv di The Last of Us ha dato immediatamente moltissimo su cui discutere alla community degli appassionati. Andando oltre le potenzialità televisive di questi videogiochi e il loro rapporto con il pubblico, è stato proprio il casting uno dei tasti più dolenti, almeno dal punto di vista opinionista. Se la scelta di Pedro Pascal come Joel ha lasciato interdetti, quella di Bella Ramsey come Ellie ha sollevato un mezzo putiferio. E se vi dicessimo che qualcuno ha creato una mod per inserire l’attrice nel gioco originale?

Negli scorsi mesi i due showrunner di The Last of Us (Craig Mazin e Neil Druckmann di Naughty Dog) hanno provato in tutti i modi a giustificare e spiegare le loro scelte per la serie tv. Parlando di Bella Ramsey hanno più volte sottolineato il suo grande talento e il perfetto appeal dell’attrice nei panni di Ellie, anche nei provini iniziali per la parte. Molti appassionati, però, sono ancora convinti del fatto che non sia una buonissima scelta, continuando a polemizzare sul web in attesa dell’uscita della serie.

In relazione a tutto ciò qualcuno ha creato una mod che modifica l’aspetto della Ellie in The Last of Us Parte 2 su PC, facendola assomigliare alla Ramsey specialmente dal punto di vista “facciale”. Per testimoniare i risultati di questa sorta di esperimento è stato postato un video dimostrativo, in cui è possibile dare una prima occhiata a come sarebbe il personaggio se somigliasse maggiormente all’attrice.

Le immagini ci mostrano il personaggio un minimo più levigato in un montaggio con alcune scene chiave di The Last of Us. Anche se questa Ellie non è perfettamente identica alla Ramsey la ricorda comunque attraverso i suoi lineamenti, anticipandoci un minimo l’esperienza televisiva in arrivo il 15 gennaio.