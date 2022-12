Se c’è una saga videoludica che merita tutti gli elogi che ha sempre preso, è quella di The Legend of Zelda. Il fortunato franchise di Nintendo ha alle spalle oltre trentacinque anni e un’innumerevole quantità di videogiochi tra capitoli principali, spin-off di ogni tipo e titoli più sperimentali che vanno a sfociare in altri generi. Per un fan del franchise non ci si annoia mai, questo anche grazie alla volontà della compagnia di cambiare mood, atmosfere e gran parte dell’apparato ludico con ogni nuovo capitolo che viene proposto.

Ma la serie di The Legend of Zelda non è più solamente un brand che si espande videoludicamente parlando e negli anni si è dimostrato essere una vera e propria fucina di idee per una serie innumerevole di gadget a tema di ogni tipo e per ogni funzione. Dalle sempre verdi action figures fino a t-shirt e capi d’abbigliamento, le tematiche, i personaggi iconici e la vasta simbologia del franchise Nintendo li possiamo scorgere in sempre più gadget adatti ad ogni genere di appassionato e collezionista (se amate i gadget qui potete trovare i migliori di Dark Souls e sui Pokémon). Se amate così tanto The Legend of Zelda questa guida ai migliori gadget del franchise saprà farvi trovare qualcosa da aggiungere alla vostra collezione.

Migliori gadget The Legend of Zelda

Game & Watch The Legend of Zelda

Partiamo da un gadget che unisce l’elemento nostalgico al videogioco più puro. Il nuovissimo Game & Watch tematizzato The Legend of Zelda è il perfetto gadget per chi vuole un oggetto brandizzato da mettere in bella mostra nella propria stanza sia per tutti coloro che non riescono proprio a staccarsi dalle avventure virtuali di Link e compagni. Questa console celebrativa si rifà in tutto e per tutto al Game & Watch di Nintendo, proponendo una serie di esperienze più retrò che faranno gola a chi è affezionato ai primissimi capitoli di questa saga che hanno debuttato su NES a fine anni ’80. Ma non si finisce qui, dato che questa edizione speciale del Game & Watch presenta anche una serie di altre funzioni perfettamente tematizzate tutte da scoprire.

L’Enciclopedia ufficiale di Hyrule

Nel corso dei decenni e con ogni nuovo capitolo che ha espanso questo meraviglioso brand, gli appassionati di tutto il mondo hanno cominciato ad imparare ad amare anche tutto quel che ruota attorno all’universo di Zelda e compagni. Il miglior modo per scoprire e studiare la storia di questo affascinate mondo è con l’enciclopedia di Hyrule: un librone ufficiale pieno di storie, leggende, miti e informazioni su uno dei regni più belli e magici che i videogiochi ci abbiano mai permesso di esplorare. Con questa enciclopedia ogni segreto della landa di Hyrule vi verrà rivelato, e giocare ai titoli di questa saga diventerà un’esperienza ancora più coinvolgente.

Carillon The Legend of Zelda

Nella longeva saga di The Legend of Zelda c’è un elemento che, da sempre, ha saputo far innamorare i videogiocatori ad ogni capitolo uscito sulle varie generazioni di console Nintendo. Parliamo della colonna sonora, composta da una serie infinita di musiche che ci hanno accompagnato nelle nostre esplorazioni nelle pianure di Hyrule, nei dungeon più pericolosi, nei mari di Wind Waker e nel più recente mondo aperto dell’acclamato Breath of the Wild. Per tutti coloro che sono legati visceralmente a queste meravigliose colonne sonore, questo carillon di The Legend of Zelda è un must have capace di rendervi le giornate più armoniose. Oltre a questo, ogni carillon potrà essere personalizzato nei colori, per scegliere la versione che più si avvicina ai vostri gusti.

Ocarina di The Legenda of Zelda: Ocarina of Time

In questa guida non potevamo non inserire uno degli oggetti più iconici e riconoscibili dell’intero franchisee: l’ocarina. Questo strumento musicale a fiato non solo è uno dei simboli dell’intero brand, ma è anche uno dei fulcri di uno dei capitoli più amati dagli appassionati: The Legend of Zelda Ocarina of Time per Nintendo 64. Avere in casa un oggetto del genere, del tutto funzionante, è un occasione imperdibile per tutti coloro che hanno amato il leggendario capitolo degli anni ’90 e che vogliono avere a tutti i costi uno degli item più affascinanti che si possano trovare nella saga Nintendo.

Serie Manga

Non c’è modo migliore per chiudere questa guida andando a vedere come si è espanso il franchise di The Legend of Zelda anche al di fuori del medium videoludico. Per esempio, ci sono moltissimi manga tratti dai capitoli più amati della saga di Zelda in cui, i lettori, possono rivivere alcune delle avventure videoludiche da una nuova prospettiva inedita. Di manga su The Legend of Zelda ce ne sono ormai parecchi, e il modo più comodo per acquistarli tutti insieme è questo fantastico cofanetto a forma degli iconici scrigni che si possono trovare in tutti i capitoli della serie. Nel cofanetto troverete i manga di: Four Sword, The Minish Cap & Phantom Hourglass, Majora’s Mask & A Link to the Past, Oracle of Seasons & Oracle of Ages e Ocarina of Time.

La leggenda di Zelda, Link e di una saga senza tempo

Lo abbiamo ripetuto più e più volte all’interno dell’articolo, ma ci teniamo a sottolinearlo ancora un’ultima volta. Se c’è una saga videoludica che merita di essere scoperta e vissuta a pieno quella è proprio The Legend of Zelda. I capitoli principali e tutti i vari spin-off del franchise sono sempre andati di pari passo con l’evoluzione delle varie console Nintendo; sia casalinghe che portatili. Per arrivare a Breath of the Wild, ed apprezzarne tutti i riferimenti e la mitologia, è bene aver un’infarinatura di base di quel che sono stati i capitoli precedenti, quasi tutti scollegati l’un dall’altro se non rare eccezioni, e l’evoluzione che ha avuto come saga nel corso delle diverse generazioni videoludiche in cui sono usciti.

Il tutto parte dallo storico NES, con un titolo che per la prima volta dava ai giocatori un senso di libertà a tutto tondo. La Hyrule in 8-bit di quel periodo era già una landa ricca di storie, segreti e magia; capace di mettere delle basi a tutto quel che poi abbiamo avuto la fortuna di vivere con capitoli come A Link to the Past su SNES, Ocarina of Time e Majora’s Mask su Nintendo 64, Wind Waker su GameCube, Twilight Princess e Skyward Sword su Wii e il più recente Breath of the Wild su Switch.

Ma la saga è fatta di tantissimi capitoli per le console portatili Nintendo, insieme a una serie di titoli più sperimentali come i musou facenti parte della sotto-saga Hyrule Legends. Insomma, sia davanti ad uno dei brand Nintendo che hanno fatto la storia della compagnia, e che ancora oggi sono capaci di ammaliare gli appassionati anche soltanto con un semplice trailer di annuncio di un prossimo capitolo; come ben testimonia la grande attesa per il seguito di Breath of the Wild.

Un mondo di gadget

Con tutto questo amore dei fan per The Legend of Zelda non possono mancare gadget di ogni tipo. In questa guida all’acquisto abbiamo scelto i più riconoscibili e quei prodotti che vi permetteranno non solo di ampliare la vostra collezione a tema Zelda, ma anche di espandere maggiormente la vostra conoscenza dell’universo fantastico di Nintendo. Ci sono oggetti immancabili per ogni fan come l’ocarina: fulcro di uno dei capitoli più belli di sempre.

Il nostro obbiettivo con questo articolo, però, è anche quello di riempirvi la mente con contenuti che esulano dal mondo virtuale e ne espandono la “lore” in modi nuovi e divertenti. Per questo è stata nostra premura consigliarvi l’acquisto dell’enciclopedia ufficiale di Hyrule, in cui potete trovare al suo interno aneddoti dal mondo di Link e compagni, ma anche un cofanetto pieno zeppo di manga che raccontano in modi del tutto originali gli eventi di alcuni dei capitoli più amati della saga.