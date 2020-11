The Nioh Collection: entrambi i giochi su PS5, data e dettagli

Più ci addentriamo nella next gen, e più giochi appartenenti alla scorsa generazione approdano sulle nuove console Sony e Microsoft. Oltre alle ottimizzazioni dedicate alle versioni dei titoli già esistenti sul mercato, sembra che la direzione vada anche verso la riproposizione di alcuni bundle che contengono diversi capitoli di una singola saga. È questo l’esempio della The Nioh Collection in arrivo su PlayStation 5.

Come annunciato da poco sul PlayStation Blog, Nioh e Nioh 2 arriveranno su PlayStation 5 il prossimo 5 febbraio 2021 tramite la The Nioh Collection; un pacchetto che rimasterizza entrambi i titoli con il supporto alla risoluzione 4K e portandoli a girare a 120 fotogrammi al secondo. La collection proporrà inoltre tutti i DLC, e inoltre ogni remastered sarà anche acquistabile a parte e singolarmente.

Come viene dichiarato dal direttore creativo Tom Lee, la The Nioh Collection migliorerà i due titoli non solo nel lato risoluzione e framerate, ma beneficeranno delle nuove feature di PlayStation 5, come per esempio dei caricamenti decisamente più veloci in entrambi i giochi. Inoltre sarà possibile importare i propri salvataggi da PS4 a PS5. Sia i giochi singolarmente che nella Nioh Collection saranno già prenotabili all’interno del PS Store a partire da settimana prossima.

Questa è di sicuro una ghiotta occasione per chiunque non si sia mai avvicinato alla saga di Nioh. In un colpo solo vi porterete a casa le due edizioni complete dei due capitoli con diverse migliorie dedicata alla console next gen targata Sony. Cosa ne pensate di questo nuovo annuncio legato alla serie fantasy di Team Ninja? Siete pronti per andare a caccia di Oni nell’antico giappone su PlayStation 5? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata qua sotto.