The Outer Worlds, disponibile un nuovo lungo video gameplay

Obsidian ha recentemente deciso di rilasciare un lungo video gameplay di ben 40 minuti dell'attesissimo The Outer Worlds.

Manca oramai solamente poco più di un mese all’uscita di The Outer Worlds, interessantissimo GDR di Obsidian che promette di riportare la celebre software house nuovamente sotto le luci della ribalta. Per ingannare l’attesa dell’opera è stato recentemente rilasciato un nuovo e lungo video gameplay del titolo dalla durata di ben 40 minuti.

A regalarci questa lunga ed interessantissima escursione in quello che è uno dei titoli più interessanti del prossimo mese è stata GameInformer. Nel video che troverete comodamente qui di seguito potremo fare la conoscenza della colonia di Halcyon e di quelle che sono le meccaniche alla base dell’intera opera.

The Outer Worlds sembra essere un progetto veramente interessante, sebbene presenti ancora diverse imperfezioni da limare ulteriormente. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare qui, infatti: “prendiamo The Outer Worlds così come ci è stato presentato, un GDR con tantissime sfumature di gameplay e dialoghi davvero approfonditi che non vedevamo, appunto, da New Vegas. Tecnicamente e graficamente non è sicuramente un progetto memorabile, ma l’atmosfera space western e il comparto artistico compensano alcuni deficit grafici.”

The Outer Worlds è attualmente atteso per il prossimo 25 ottobre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Che ne pensate di questa notizia, il titolo di Obsidian è riuscito a catturare le vostre attenzioni o prima di immergervi in questa esperienza aspetterete di saperne di più? Vi è piaciuto questo lungo video gameplay? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!