The Simpsons Hit & Run ricreato con l’Unreal Engine 5

I videogiochi dei The Simpsons latinano da un po’ oramai. L’ultima apparazione su console risale infatti al 2008, quando venne creato una sorta di tie-in del lungometraggio che debuttò l’anno prima. Nel cuore dei fan è comunque rimasto un gioco piuttosto vecchio, dei primi anni duemila, chiamato Hit & Run. Il titolo si proponeva come un gioco free roaming, ricalcando molto l’idea di Grand Theft Auto. A poco meno di vent’anni dall’uscita originale, l’idea raccoglie ancora enormi consensi e tra mod stravaganti e traduzioni amatoriali, designer e programmatori lo utilizzano come test per eventuali prove e modifiche varie, come ad esempio questo remaster amatoriale.

THE SIMPSONS: Bart in the all-new "Treehouse of Horror XXIV" episode of THE SIMPSONS airing Sunday, Oct. 6 (8:00-8:30 PM ET/PT) on FOX. THE SIMPSONS ™ and © 2013 TCFFC ALL RIGHTS RESERVED.

Come avete potuto intuire dal titolo, infatti, un utente YouTube conosciuto con lo pseudonimo reubs si è incaricato di realizzare un vero remaster di The Simpsons: Hit & Run, utilizzando l’Unreal Engine 5. Il gioco di casa Radical Entertainment non è stato realizzato da capo ma in una settimana circa il programmatore e designer è riuscito a ricreare la prima missione. Un lavoro di tecnica decisamente incredibile, considerando tutti gli effetti grafici e il ray tracing implementato. Il video, che trovate poco più in basso, è diviso anche per minutaggio, per permettere così nel dettaglio a tutti noi di scoprire il processo dietro la creazione di questa sorta di demo.

Nonostante l’ottimo lavoro, evidenziato anche dal lead designer originale con un commento su YouTube, non avremo modo di provare questa versione di The Simpsons: Hit & Run. In realtà reubs aveva lanciato una demo ma ha dovuto rimuoverla per motivi di copyright. Un vero peccato, considerando che in tanti avrebbero voluto scaricarla anche soli per scopi “ricreativi” e provare appunto questo esercizio di stile.

The Simpsons: Hit & Run non è l’unico gioco da operazione nostalgia di cui abbiamo parlato recentementre. Tra rumor quasi confermati e voci di corridoio vicine a realizzarsi, Rockstar sta preparando una remaster di tre, grandi capitoli di GTA.