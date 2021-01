The Sims 4 Fenomeni Paranormali Stuff Pack | Recensione

Electronic Arts e Maxis Studios introducono Fenomeni Paranormali, il diciottesimo Stuff Pack per The Sims 4 pronto a sconvolgere le tranquille serate dei vostri Sim e a fargli prendere un bello spavento. Se spiritelli e fantasmi, sedute spiritiche e inquietanti bambole sono tutto ciò che aspettavate per dare un tocco ‘extrasensoriale” alle vostre storie, allora scoprite nella nostra recensione com’è stato sopravvivere in una casa infestata e intraprendere la carriera freelance di investigatore del paranormale. Come già fatto per Viaggio a Batuu e Oasi Innevata, andremo a scomporre il gioco nelle sue molteplici componenti: Crea un Sim, Acquista e Costruisci, per concludere con il gameplay e le dinamiche introdotte in Fenomeni Paranormali Stuff Pack.

Crea un Sim

Siamo entrati ormai nel settimo anno di vita per The Sims 4, un periodo piuttosto longevo accompagnato da oltre 35 pacchetti di contenuti tra Expansion Pack, Game Pack e Stuff Pack. È probabile che, se seguite il gioco dagli inizi o avete recentemente approfittato di un bundle a prezzo stracciato, possediate gran parte, o tutti, i migliori contenuti offerti da The Sims 4 per le vostre avventure. Fenomeni Paranormali ha il pregio di sposarsi davvero bene con altri articoli precedentemente pubblicati come in Accessori da brivido, Strangerville, Vampiri, ma soprattutto non possiamo fare a meno di notare una certa affinità con lo Stuff Pack Serata Cinema per lo stile bohémien che entrambi condividono. Le possibilità di personalizzazione e creazione look con così tanti oggetti a cui attingere si fanno sempre più interessanti con il passare del tempo.

In termini di contenuti, il nuovo Stuff Pack introduce ben più di 20 nuovi oggetti per la funzione Crea un Sim, arricchendola in particolar modo di nuove capigliature, parti superiori e inferiori per il corpo, abiti interi e accessori. Lo stile, come anticipato, richiama quello bohémien dal sapore un po’ di passato anni 70, dalle tonalità terra o più in generale neutre, ma che non disdegna anche capi dal tocco più moderno e vivace con stampe, motivi e colori accesi che richiamano la natura. L’abbigliamento perfetto per gli spiriti liberi che non hanno paura di sfoggiare anche outfit audaci e per chi ama mettere in mostra il suo lato Gipsy. Non tutti i vestiti sono accessibili fin da subito, accessori come cappelli e scarpe saranno sbloccati resistendo per 7 notti in una casa infestata, una delle vere grandi novità di questo Stuff Pack.

Sappiamo che gli Stuff Pack aggiungono minori quantità di contenuti rispetto alle espansioni di maggior calibro, tuttavia non ci sarebbe dispiaciuto poter accedere anche a qualche capo d’abbigliamento in più – particolare nelle trame e in linea col tema – per bambini e infanti. Lo stile introdotto è adatto alla moda di tutti i giorni, a differenza magari di abiti fortemente tematizzati come successo con il game pack di Star Wars, il che è sicuramente un aspetto positivo di questo dlc. Il nuovo taglio corto introdotto non ci convince del tutto, soprattutto perché i dettagli si perdono un po’ quando viene applicata una tinta molto forte, mentre con colori più naturali il risultato è più soddisfacente. Nel complesso possiamo ritenerci soddisfatti perché è un dlc che va a complementare con buoni pezzi altri pacchetti già usciti.

Proprio come per il CAS, anche la modalità Compra/Costruisci si completa di nuovi elementi di gioco che non sono troppo eccentrici, anzi hanno uno stile d’arredamento che può trovare spazio in diverse sistemazioni ed essere al tempo stesso molto elegante con le sue scrivanie, i tavolini e le credenze in legno. Non mancano certo oggetti un po’ più particolari e sopra le righe come il terrario per pianta mucca Amuse-Bouche o lampade da tavolo di forma piramidale, ma nel complesso non avrete difficoltà a utilizzare gli elementi decorativi nelle vostre abitazioni tra cui un bel caminetto, carta da parati e finalmente anche un nuovissimo parquet. Altri oggetti, come premi, idoli e bambole, si otterranno giocando e saranno anche gli elementi che emaneranno le maggiori vibrazioni paranormali.

Il gameplay di Fenomeni Paranormali

Fenomeni Paranormali include la nuova abilità Medium: si tratta di un’abilità minore da 5 livelli legata alle interazioni con il nuovo tavolo da seduta spiritica dal quale sarà possibile svolgere una serie di attività come entrare in contatto con gli spiriti, parlare ai defunti, celebrare cerimonie e prendere parte a “fantasmatici” riti. Ovviamente le nuove interazioni saranno accessibili a mano a mano che il nostro grado abilità crescerà, fino a raggiungere il livello massimo che sblocca la nuova carriera di investigatore paranormale. La nota positiva è che non sarà necessario essere investigatori del paranormale per sfruttare al massimo tutta la gamma di interazioni, tuttavia le nuove possibilità aggiunte dal dlc danno il meglio quando ci si trova in una casa infestata.

Con l’avvento di Fenomeni Paranormali arriva anche un nuovo tipo di lotto e quindi è bene notare fin da subito che l’infestazione non è considerata un tratto applicabile, ad esempio, ad altre tipologie di lotto come le mini-case. Il nuovo lotto infestato renderà le vostre storie molto imprevedibili, infatti nel corso della notte si verificheranno strani eventi: spettri colorati potrebbero vagare nelle vostre stanze e potrebbero essere più o meno amichevoli. Potrete provare a stabilire un contatto, offrirgli un regalo e persino un pezzettino della vostra anima. Forse su questo ultimo punto dovreste rifletterci prima un po’, non è mai bello privarsi di qualcosa così importante e il vostro Sim ne sarà sicuramente intristito. Interagendo otterremo anche un’aura, un simpatico luccichio spettrale.

Occasionalmente la casa potrebbe essere infestata da raccapriccianti – sempre nei toni scherzosi di The Sims – oggetti maledetti: viticci, melme appiccicose, bambole poco rassicuranti o mani raggelanti che fuoriescono dal terreno. Per mantenere la serenità spirituale sarà necessario eliminare ogni presenza non gradita e tentare di calmare i turbolenti spiriti con una bella cerimonia. Interrompere un rito però porta sventura e la situazione potrebbe peggiorare in pochi secondi dando vita a situazioni molto ilari a causa delle crescenti fonti di spavento: Sim che si nascondono sotto le coperte, altri che fanno i propri bisogni in preda al panico o reagiscono in modo irrazionale. Le animazioni non spiccano per varietà, tuttavia il sonoro rende molto bene l’atmosfera a tal punto che ogni minimo rumore vi farà esclamare “cosa è stato?” facendovi presagire il peggio.

Tra le presenze più imponenti della casa ci saranno Guidry, Bonehilda e Temperance, quest’ultima un vero flagello che renderà la vostra abitazione un campo di battaglia tra elettrodomestici rotti, incendi e una paura serpeggiante in grado di bloccare i vostri Sim dal terrore. Riuscire a evocare Bonehilda vi sarà molto d’aiuto, non solo perché sarà pronta a fare a pugni con Temperance, ma anche perché riuscirà a darvi una grande mano prendendosi cura della casa al posto di voi fifoni. Guidry, invece, è la vostra guida, sempre pronta a dispensare consigli e a fare quattro chiacchiere, nonché l’NPC pronto a conferirvi una bella licenza da investigatore paranormale – la potrete anche acquistare senza raggiungere il livello 5 dell’abilità Medium, ma lo sconsigliamo.

La licenza sblocca un nuovo ramo nel lavoro da freelance che si compone principalmente di 3 ingaggi di difficoltà crescente, ma purtroppo basati tutti sulle stesse meccaniche. Ogni incarico ci metterà di fronte all’arduo compito di esorcizzare un lotto casuale, che si riassume esattamente nel compiere una serie di azioni in modo abbastanza ripetitivo. Scacciare o avere interazioni positive con gli spettri, calciare gli oggetti maledetti per distruggerli – siamo sicuri che sia davvero il metodo migliore? -, ripulire le stanze da simboli e melma o fare una seduta spiritica. Paradossalmente siamo di fronte a uno degli Stuff Pack che spinge molto sulle meccaniche di gioco rispetto alla media che si concentra più sull’offrire oggetti per CAS e costruzione, ma che purtroppo, proprio per la sua natura limitata, non riesce ad essere avvincente e profondo.