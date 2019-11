The Witcher 3 sta per essere aggiunto su Xbox Game Pass?

Attualmente lo studio CD Projekt RED è impegnato nelle fase finali dello sviluppo del loro prossimo attesissimo progetto; Cyberpunk 2077, ma sembra che in queste ore sia sempre più vicino l’arrivo dello strigo di The Witcher 3 all’interno del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass.

Questa possibilità è stata segnalata su Reddit dall’utente tombonez, che ha notato su Twitch un video promozionale dell’abbonamento Microsoft che mostrava svariati titoli del catalogo. Tra i giochi mostrati all’interno del segmento pubblicitario sono apparsi: Gears 5, The Outer Worlds di Obsidian, Devil May Cry 5 e proprio il titolo di CD Projekt RED The Witcher 3.

Al momento non ci sono conferme ufficiali ne dalla parte di Microsoft e nemmeno per quanto riguarda CD Projekt RED, ma è plausibile che l’annuncio dell’aggiunta di The Witcher 3 su Xbox Game Pass avvenga proprio durante l’evento Inside Xbox che andrà in onda durante l’X019 Fan Fest di Londra di questa sera. Secondo la stesa Microsoft quello che ci aspetta sarà il più grande Inside Xbox della storia che coinvolgerà molte delle produzioni degli Xbox Game Studios.

Vi ricordiamo che sarà possibile seguire in diretta l’Inside Xbox di questa sera tramite i canali ufficiali Xbox dalle ore 21:00, orario italiano. Come accogliereste l’aggiunta di The Witcher 3 all’interno del catalogo del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.