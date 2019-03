The Witcher 4 è il prossimo gioco di CD Projekt RED?

CD Projekt RED ha nei piani un altro grande gioco entro il 2021, oltre a Cyberpunk 2077: potrebbe veramente essere The Witcher 4?

Nel 2016, CD Projekt RED ha definito un piano quinquennale che vedeva Cyberpunk 2077 e un altro gioco di ruolo AAA rilasciati entro il 2021. Un anno fa, nel marzo 2018, la compagnia ha affermato che tale piano era ancora in vigore. Ovviamente la curiosità di tutti è rivolta al nuovo titolo, ancora non annunciato: è facile pensare subito a un grande nome, The Witcher 4.

Alcuni potrebbero pensare che lo sviluppatore polacco voglia puntare a una nuova IP, ma il presidente di CD Projekt RED, Adam Kicinski, ha affermato: “Non abbiamo mai detto che il nuovo GDR AAA è una nuova IP. Abbiamo detto che nella nostra strategia sono presenti due franchise, Cyberpunk e The Witcher. Per ora così. Speculare su un’altra IP… non c’è alcun bisogno di farlo. Stiamo lavorando su due linee di prodotti. Quindi se ci sarà un altro gioco, sarà Cyberpunk o The Witcher. Nient’altro.”

Ora, supponendo che il secondo gioco, in uscita entro il 2021, sia legato all’IP di The Witcher, possiamo affermare che non si tratterebbe comunque di una nuova avventura di Geralt di Rivia, lo strigo che ci ha accompagnato per tre capitoli. CD Projekt RED ha già affermato che la sua storia è completa. Sia che si tratti di Cirilla, o di un nuovo personaggio originale, The Witcher 4 (o qualsiasi possa essere il nome del progetto) sarebbe di certo più che gradito da moltissimi giocatori.

Il nuovo gioco di CD Projekt RED, inoltre, potrebbe beneficiare dei miglioramenti tecnologici introdotti dal team durante lo sviluppo di Cyberpunk 2077, come il nuovo motore di gioco, il motion capture avanzato e tutta una serie di strumenti per creare ambienti più dinamici. Inoltre, avendo già dimestichezza con i tool, i lavori potrebbero essere più brevi.

Certo, Cyberpunk 2077 ancora non ha rivelato una data di uscita e il 2021 è sempre più vicino. Esiste la possibilità che il secondo AAA, The Witcher 4 o meno che sia, sia in sviluppo in segreto da tempo, anche perché nei piani di CD Projekt RED per il periodo 2017-2021 vi era l’ampliamento degli studi e la creazioni di nuovi team interni.

Detto ciò, con la fine di marzo si concluderà l’anno fiscale 2018, quindi potremo scoprire qualche nuovo dettaglio in merito tramite la riunione finanziaria della compagnia polacca. Diteci, quando vi stupirebbe scoprire che The Witcher 4 è segretamente in sviluppo da tempo?