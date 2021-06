Tiny Tina’s Wonderlands: annunciato il nuovo gioco di Gearbox

Il Summer Game Fest, l’evento ideato dal papà dei Game Awards, Geoff Keighley, si è rivelato un ottimo punto di riferimento per grandi annunci. Questa sera, Gearbox e 2K hanno presentato il loro nuovo progetto: Tiny Tina’s Wonderlands. Si tratterà di uno titolo stand-alone che prende ispirazione dallo stile grafico di Borderlands, l’apprezzata saga sparatutto che portò al successo Gearbox nel lontano 2009. I rumours a riguardo rimbalzano in rete già da diversi giorni, grazie all’insider Nibel che ha scovato qualcosa di particolare nei file CSS nel sito del teaser (ne abbiamo parlato in questa news).

Il breve trailer ha mostrato un panorama nel classico stile grafico in Cell Shading di Borderlands, ma con delle tinte fantasy a dir poco evidenziate. Tiny Tina’s Wonderlands della software house texana, uscirà ad inizio 2022. In calce alla news potrete visionare quanto descritto.

L'E3 2021 è ormai dietro l'angolo: questa sera, invece, il Summer Game Fest di Geoff Keighley, ha saputo stupire stampa e pubblico, con ricchi annunci ed una buona dose di spettacolo, più che gradita.

