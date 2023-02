Che Titanfall sia rimasto nel cuore dei giocatori è abbastanza palese, con tantissime persone che continuano a chiedere la realizzazione di un terzo capitolo. Che sia andato a genio a Electronic Arts, invece, è un altro paio di maniche. Respawn Entertainment non ha più lavoro sull’IP, in favore di Apex Legends e i nuovi giochi di Star Wars Jedi (potete recuperare il primo capitolo su Amazon) e nel corso delle ultime ore un report di Bloomberg potrebbe aver svelato la cancellazione di un nuovo progetto ambientato nell’universo della vecchia IP del team capitanato da Vince Zampella. Report, che se confermato, potrebbe far capire come a Redwood non ci sia una reale intenzione nel riproporre il vecchio franchise che vide la luce nel 2014.

Il report, che porta la firma di Jason Schreier (giornalista da sempre molto vicino all’industria dei videogiochi), fa luce su un gioco cancellato da Electronic Arts. Quel gioco si sarebbe dovuto chiamare Titanfall Legends. Si trattava di un gioco single player, spin-off della serie originale, ambientato in un universo condiviso con Apex Legends. Diretto da Mohammad Alavi (designer con tantissimi anni di esperienza), il titolo sarebbe però stato cancellato senza mai essere annunciato ufficialmente, anche se EA lo avrebbe suggerito diverse volte negli ultimi anni, almeno secondo quando scritto da Schreier.

Ovviamente non c’è modo di confermare la veridicità del rumor, ma Schreier è da sempre molto accurato nei suoi report. Ed è la stessa EA ad aver informato azionisti e investitori durante la presentazione dei risultati trimestrali dell’anno fiscale in corso ad aver ammesso la cancellazione di un progetto in sviluppo (oltre che aver confermato lo stop ad Apex Legends Mobile e Battlefield Mobile).

Alcuni sviluppatori al lavoro su Titanfall Legends sarebbero stati indirizzati su altri progetti, altri invece direttamente licenziati. Una notizia decisamente triste per tutti coloro che hanno perso il lavoro e che si aggiungerebbero ai tanti altri layoff di questa industria, che hanno colpito soprattutto Xbox e i suoi team interni.

